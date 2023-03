Veřejné osvětlení v Česku se řídí novými pravidly. Mají omezit světelné znečištění

„Tato norma zamezí tomu, aby byla instalována světla s ostře bílým světlem,“ vysvětluje pro Radiožurnál Anna Pasková z ministerstva životního prostředí. „Nezpůsobí to, že by špatné instalace bylo nutné předělat, ale když se budou dělat nové, tak se budou dělat dle doporučených pravidel tak, aby se omezilo to rušivé světlo,“ dodává.

Norma stanoví například barvu, intenzitu a nasměrování světla pro různá prostředí. „Velmi tmavá by měla být v nezastavěných územích národních parků, ve volné krajině. Až po ta velmi skvělá, kdy se bavíme o centrech měst,“ přibližuje Pasková.

Sestavovala ji komise odborníků a techniků z různých oborů.

„Byli zde zástupci vlivu na zdraví, na ekosystémy, ale také dopravní experti, světelní technici i experti na územní plánování,“ vyjmenovává.

A jaké druhy osvětlení vycházely v předběžných datech jako nejhůře znečišťující? „V každé lokalitě to bude specifické. Ale na experimentu, který byl proveden v Brně, víme že, veřejné osvětlení je zdrojem rušivého světla v noci pouze z 50 procent,“ doplňuje.

Norma ale neřeší jen nově instalované lampy, upravuje třeba i světelné reklamy. „Je tam takzvaný jas znaku - jak jasně může vývěska nebo billboard svítit. Norma jim nicméně nenařídí, aby vývěsky nebo billboardy zhasly. Bavíme se tedy o další osvětě, aby se každý vlastník zamyslel nad tím, zda je účelné v době, kdy se venku pohybuje málo osob, osvětlovat billboardy a reklamní vývěsky,“ podotýká Pasková.

Světlo překračuje hranice

Podle České agentury pro standardizaci musí technické normy odrážet vědecké poznání, ale zároveň to, co doporučují, musí být dosažitelné pomocí techniky, která je dostupná na trhu.

Podle astronoma Pavla Suchana, který zasedal v odborné komisi, je proto osvětlovací norma kompromis, který bude potřeba aktualizovat. Přísnější požadavky ostatně přijali i v zahraničí.

„Svým způsobem je v tom Evropa tahounem. Francie přijala zákon o světelném znečištění, který přinesl řadu drobných kroků. Například aby podniky po zavírací hodině také zhasly světlo, protože v tu dobu si nepotřebují dělat reklamu. Je to dobré pro spotřebu energie i prostředí,“ vysvětluje ředitel Mezinárodní asociace tmavé oblohy Ruskin Hartley.

Uprostřed světelného znečištění žije podle něj 99 procent lidí v Evropě. Světlo překračuje hranice a proniká i do pustých oblastí.

„Můžete být stovky kilometrů daleko od města, a přesto vidíte záři tisíců lamp. Spousta z nich nemá stínidlo a vrhá světelný kužel na oblohu. A ty kužely způsobují potíže na velké části planety. Odvádějí ptáky z jejich migračních tras. Decimují hmyz,“ upozorňuje.

Proto i čeští úředníci nechtějí zůstat jen u technické normy, ale pracují na tom, aby se pravidla pro osvětlení stala součástí závazné vyhlášky.