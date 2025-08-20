Oživit rodinné řemeslo a stát se kovářem. Hráče čeká nové rozšíření Kingdome Come: Deliverance II
Druhé rozšíření k počítačové hře Kingdom Come: Deliverance 2 s názvem Odkaz kovárny (Legacy of Forge) vyjde 9. září. Hráči budou v roli Jindřicha ze Skalice, hlavní postavy české historické videohry, obnovovat poničenou kovárnu, setkávat se s dřívějšími přáteli Jindřichova zesnulého otce a pracovat na zakázkách v Kutné hoře. Vývojáři Warhorse Studios to v úterý ukázali v upoutávce na videoherní konferenci Gamescom.
Dříve již ke hře studio vydalo rozšíření o tajemném malíři a v zimě Warhorse plánuje připojit k úspěšnému českému videohernímu titulu ještě třetí rozšíření.
Jindřich se v novém rozšíření pokusí vdechnout nový život kovárně, která dříve vyhořela. Kromě různých zakázek bude podle traileru hráč moci také kovat nové zbraně a pracovat na zakázkách kutnohorských měšťanů.
Postupně bude získávat nové nákresy, zlepšovat vybavení v kovárně a zvyšovat prestiž kovářského cechu. Úkolem bude také najít nové spojence z řad přátel Jindřichova otce, který byl sám kovářem, a následně se snažit oživit rodinné řemeslo.
Hra Kingdom Come: Deliverance se odehrává na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v druhém díle objevují krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí. Druhé rozšíření z kovářského prostředí bude mít stejně jako zbytek hry českou lokalizaci a český dabing.
Deset milionů kopií
Pokračování Kingdom Come: Deliverance vydalo Warhorse Studios na začátku letošního února. Podle posledních údajů ho studio zhruba tři měsíce od vydání prodala přibližně tři miliony kusů. Prvního dílu se za zhruba sedm let prodalo deset milionů kopií.
Vývojáři již dříve uvedli, že nejvíce se z pravidla hry prodávají hned po vydání a s postupem času zájem upadá. Nová rozšíření ale mohou následně zájem hráčů opět zvyšovat. Warhorse Studios tak očekává, že počet prodaných kopií druhého dílu jedničku Kingdom Come překoná.
Další rozšíření
V prvním rozšíření s názvem Barvy smrti (Brushes with Death) Jindřich pomáhá tajemnému malíři se vznikem nového obrazu. Rozšíření se ve hře stane přístupné poté, co se v ději hráči dostanou na hrad Trosky. Kromě nové dějové linky mohou například malovat své štíty a vymýšlet si vlastní erby.
V zimě pak studio plánuje do hry přinést rozšíření Mysteria Ecclesiae. V tom by se hráči měli dostat do Sedleckého kláštera a mezi místními cisterciáky řešit záhadné události.