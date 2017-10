Papež František se setkává raději tváří v tvář, občas se ale na twitter mrkne, říká správce českého účtu

Papež František se zařadil mezi hvězdy sociálních sítí. Jeho účet v devíti jazykových mutacích sleduje celkově už víc než čtyřicet milionů lidí. Stále to ještě není tolik jako u Katy Perry a Justina Biebera, ale Donalda Trumpa už papež František v počtu sledujících skoro dostihl. Katolického kněze Romualda Štěpána Roba, který spravuje českou verzi papežova účtu @cz_pontifex, se na podrobnosti zeptal Český rozhlas Plus. Vatikán 10:00 15. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František v Bazilice Panny Marie Sněžné v Římě. | Foto: Max Rossi | Zdroj: Reuters

„Hledání míru je úkol s otevřeným koncem, odpovědnost která nikdy nekončí a která vyžaduje zaujetí každého,” píše se v papežově tweetu z 9. října. Valná většina dalších tweetů papeže Františka by se dala označit jako malá zamyšlení.

Podle kněze, jímž spravovaný účet české verze má pět tisíc sledujících, stojí popularita papežova twitteru na tom, že dokáže pojmenovat věci jednoduchým jazykem. Na papežově účtu se objevuje v průměru jedna zpráva denně. Píše je on osobně nebo na to „má lidi”?

„Setkal jsem se se šéfem vatikánských médií, který tvrdil, že je to všechno jeho osobní aktivita. To ještě nemusí znamenat, že by za něj třeba někdo nezaskočil. Obojí je možné,” odpovídá Rob.

Růženec je syntéza Kristových tajemství: nazíráme je s Marií, která nám dovoluje dívat se jejíma očima víry a lásky. — Papež František (@cz_pontifex) 10 October 2017

Občas se mrkne

„Jeho program je opravdu náročný. Zcela jistě je tím, který dává přednost setkávání s lidmi tzv. face to face, než že by to dělal na sociálních sítích. To ale neznamená, že by občas nemrkl na to, co se kde šustne, třeba na jeho twitteru,” říká kněz.

Na twiiteru není možnost myšlenky dlouze vysvětlovat nebo kázat, a to díky omezenému počtu znaků. „V české verzi se často setkávám s velmi podrážděnými a vulgárními reakcemi. To už je prostě riziko podnikání. Kdo zná, čte a vnímá papeže dlouhodobě, nemůže minout význam jeho poselství,” myslí si Romuald Štěpán Rob.

Na oficiálních účtech se papež František nezapojuje do diskuze. „Na vulgární reakce často nemá cenu reagovat, ani já to nedělám. Když se někdo takto projeví, je to jeho vizitka.”

Dochází k retweetům

Útočí na papežův twitter trollové? „Určitě, ale není to zas tak časté. Spíše v soukromých zprávách, ty se množí opravdu hodně. Ale to nechávám být. Nejsem v pozici, abych mohl jménem papeže reagovat,” vysvětluje kněz.

The search for peace is an open-ended task, a responsibility that never ends and that demands the commitment of everyone. — Pope Francis (@Pontifex) 9 October 2017

„Česká verze twitteru papeže Františka vznikla spontánně z mé aktivity na konci roku 2014. Dodatečně to bylo schválené kardinálem Dominikem Dukou, takže je to takové oficiální - neoficiální, jako královna Koloběžka,” popisuje.

Katolický kněz překládá všechny příspěvky papeže Františka. „Nedržím se úplně ortodoxně, dochází třeba i k nějakým retweetům. Jsou to ale pokaždé jeho myšlenky, jeho aktivity,” říká.