Senzor pod každým autem. Pardubice vrtají do parkovacích míst digitální hlídače

Vize inteligentního parkování v Pardubicích se stává realitou. Odborná firma v těchto dnech zapouští na vybraných místech do země čidla, která jsou základem celého systému. Díky nim budou řidiči vědět, kde je volné místo k parkování, radnice pak získá data o tom, kde lidé nechávají auta nejčastěji. Pardubice 14:08 5. září 2021

„Čidla nám můžou v reálném čase říkat, jestli máme volné nebo plné parkovací místo, což do budoucna bude obrovská výhoda, protože třeba když to připojíme na mobilní aplikaci, tak se každý může podívat, kolik parkovacích míst v té lokalitě je,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Kvaš.

Pilotní projekt byl v Pernerově ulici, podle Kvaše musel dodavatel prokázat, že je technologie spolehlivá, a ta byla dána na 97 procent.

Čidlo, které cítí rezidenty

A nejde jen o kontrolu volných parkovacích míst. „Čidlo pozná, že nad ním stojí auto a je tam další funkce, místo parkovacích karet dostanou řidiči do vozidel takovou virtuální kartu a to čidlo pozná, že nad ním stojí vozidlo, které je rezidentem,“ říká Kvaš.

V Pardubicích bude těchto senzorů 3300. „Není to na celém území města, ale je to v celé zóně placeného stání. Vynechali jsme nábřeží Závodu míru, protože tam je 800 parkovacích míst, tam to budeme řešit jiným způsobem.“

Pardubice jako průkopník?

„Jsme rádi, že Pardubice jako první přistoupily k tomuto kroku, v Česku to nemá obdoby,“ říká Andrej Medl z firmy, která senzory na parkovací místa instaluje s tím, že žádné město zatím nepřistoupilo k podobnému systému v takovém měřítku.

Čidlo inteligentního parkování v Pardubicích | Foto: Ilona Sovová | Zdroj: Český rozhlas

A čidla budou umístěna i v žulové dlažbě. „Dodržujeme památkářské požadavky na to, aby i na Pernštýnském náměstí to bylo nainstalované kvalitně a podle pravidel.“

Instalaci všech čidel by podle něj firma chtěla stihnout do konce září, ale hodně záleží na počasí. „Snažíme se přizpůsobit harmonogram tomu, jaké bude počasí. Město je velmi nápomocné, městská policie je k dispozici, zároveň se to snažíme naplánovat tak, abychom co nejméně omezovali občany.“

Jak to funguje? Senzory zabudované v zemi dokáží detekovat přítomnost vozidla pomocí nanoradaru a magnetometru. Právě magnetometr by měl zajistit, že v zimě nebude zasněžený senzor hlásit obsazené parkovací místo.

Čidlům by neměl vadit déšť ani sníh, jejich životnost je odhadována na více než pět let. „Jsou konstruované tak, aby byly vyměnitelné, to znamená, že kdyby přišlo na to, že dojde baterie, tak je umíme promptně vyměnit bez toho, abychom museli znovu přijít s vrtačkami a vyvrtat novou díru,“ říká Medl.

Výdrž baterie bude ovlivněná především vytížeností parkovacího místa. Samotná detekce totiž téměř žádnou energii nespotřebovává, nejnáročnější je přenos dat při změně stavu parkovacího místa.

Podle náměstka Petra Kvaše by měl být letošní rok poslední, kdy budou řidiči mít papírovou parkovací kartu. Od příštího by mělo vše fungovat na základě chytrého systému parkování.