V Česku se uděluje 500 až 600 patentů ročně, ani koronavirus počet letošních vynálezů neovlivnil

Zhruba 700 různých výrobků, technických řešení a dalších vynálezů vyvinutých v Česku bylo v roce 2020 podle jejich autorů natolik unikátních a nových, že se rozhodli přihlásit o ochranu patentem. A to proto, aby takové nápady nemohl bez souhlasu využít nikdo jiný. Tenhle počet v předběžných statistikách za uplynulý rok odhaduje Úřad průmyslového vlastnictví s tím, že to budou čísla srovnatelná s předchozími lety. Praha 12:17 25. prosince 2020

Mezi nově přihlášenými vynálezy je třeba speciální opěrka pro větší bezpečnost v autě, kterou vyvinuli v Centru dopravního výzkumu v Brně.

Lepší ochrana hlavy a krční páteře při nárazech – to je hlavní přínos tohoto nového systému, který reaguje v podstatě jako airbag.

„Aktivní hlavovou opěrku si lze představit tak, že v případě aktivace opěrka vytvoří v oblasti hlavy polstrování podobné tomu, jaké známe například u dětských sedaček, nebo závodních sedadel. Díky numerickým simulacím bylo prokázáno, že při bočních střetech s aktivní opěrkou dojde ke snížení rizika poranění hlavy a krční páteře,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jakub Motl, který se v Centru dopravního výzkumu věnuje právě analýze dopravních nehod.

Právě z oblasti dopravy, ale taky z chemie, logistiky, optiky nebo elektrotechniky přichází dlouhodobě nejvíc patentových přihlášek.

Nejčastěji je podávají firmy, následují veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, své nápady si ale chtějí patentovat i jednotlivci. Ochranu nakonec zdaleka nedostanou všechny vynálezy.

„Průměrně se uděluje patent asi na 45 % těchto přihlášek, a to z nejrůznějších důvodů. Z důvodů na straně přihlašovatelů, kteří ze svých strategických důvodů třeba nechtějí v patentovém řízení pokračovat, ale také z důvodů, že přihlášené technické řešení není nové. Patent lze udělit na takové řešení, které je celosvětově nové. My potom nacházíme jak v patentové literatuře, tak v nepatentové literatuře stejná, nebo obdobná řešení, patent potom není možno udělit,“ přibližuje zástupce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Josef Dvornák.

Ročně 500 až 600 patentů

V Česku se uděluje 500 až 600 patentů ročně. Takové číslo očekává Úřad průmyslového vlastnictví i za rok 2020. Jsou to ale vynálezy, ke kterým byla přihláška podaná už mnohem dřív - je to proto, že řízení trvá průměrně 4 až 5 let.

Ještě déle – zhruba deset let - čekal na patent projekt výzkumníků z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Výzkumného ústavu živočišné výroby. Ti namíchali speciální krmný doplněk pro zvýšení libida chovných kanců – takovou směs potřebovaly inseminační stanice, kde mívají problém s tím, že kanci hlavně moderních plemen ztrácejí libido, a špatně se od nich odebírá semeno.

„Běžně se používají stimulace hormonální, tohle je k použití pomocí přírodních látek. Byla to v podstatě dost složitá věc, k výrobě se použily mimo jiné i extrakty z bylin. Požadavek byl, aby se přípravek podával v krmné dávce, to znamená, aby se nemusel píchat, či jinak problematicky podávat,“ dodal vedoucí oddělení chovu prasat na Výzkumném ústavu živočišné výroby Miroslav Rozkot.

Směs se ale zatím běžně nevyrábí, protože použití některých obsažených rostlin není v Evropě schválené.