Schopnost ničit balistické rakety i výstřel za 90 milionů korun. Ukrajina dostane systém Patriot

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve středu ve Washingtonu setkal s prezidentem USA Joem Bidenem. Bílý dům přislíbil Ukrajině poslat mimo jiné protiraketový systém Patriot. Ukrajina se tak bude moci lépe bránit ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Zelenskyj poděkoval za americkou pomoc a podporu. Co je systém Patriot a jak nákladný je jeho provoz? Washington 9:48 22. prosince 2022

Systém Patriot Ukrajina potřebuje k obraně energetické infrastruktury. Využívá rakety dlouhého doletu - umožňuje tak likvidovat balistické střely, střely s plochou dráhou letu, ale i větší drony a letadla. Jak upozorňuje německá stanice Deutsche Welle, radar systému Patriot dokáže sledovat najednou až 50 různých cílů v okruhu 100 kilometrů.

EE. UU. enviará misiles #Patriot a #Ucrania por primera vez



La ayuda militar se integra dentro de un nuevo paquete por valor de 1.850 millones de dólares. #Rusia advirtió que la entrega supone una escalada en el conflicto con posibles consecuencias. #DWNoticias /es pic.twitter.com/hNKKbYPzx0 — DW Español (@dw_espanol) December 21, 2022

Celý systém je ale dost nákladný. Podle amerického think tanku Center for Strategic and International Studies stojí současná protiraketová střela pro systém Patriot přibližně čtyři miliony dolarů (bezmála 91 milionů korun). A odpalovací zařízení stojí asi deset milionů dolarů (více než 227 milionů korun).

Podle BBC vojenský balíček mimo jiné zahrnuje jednu baterii protiraketového systému Patriot spolu s municí, 30 minometných systémů, šest obrněných užitkových vozů, dělostřelecké náboje, zařízení pro noční vidění či neprůstřelné vesty.

Jak upřesnil šéf americké diplomacie Antony Blinken, pomoc zahrnuje jednu miliardu dolarů - na rozšíření protivzdušné obrany a schopnosti přesného úderu. A dalších 850 milionů dolarů na pomoc v oblasti bezpečnosti.

Systém Patriot během cvičení na Aljašce v roce 2022 | Foto: U.S. Air Force/Senior Airman Joseph P. LeVeille | Zdroj: Reuters

Zelenskyj na to řekl, že americká finanční pomoc Ukrajině není charita, ale investice do globální bezpečnosti a demokracie. V žertu dodal, že ukrajinští vojáci umí ovládat nejen americké protiraketové systémy, ale taky letadla. Ta Američané Kyjevu nikdy nedodali.

Zelenskyj ale taky řekl, že pokud bude mluvit upřímně, k vítězství potřebují Ukrajinci další vojenskou techniku. „Vaše podpora je klíčová pro to, abychom se dostali do bodu zlomu anebo ještě zvítězili. Je jen otázka času, kdy Rusko zaútočí proti někomu dalšímu z vašich spojenců, pokud ho teď nezastavíme. Musíme to udělat,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v americkém Kongresu.

Americký prezident Joe Biden po jednání se Zelenským zdůraznil, že Patriot je obranný systém, a jeho předání Ukrajině tedy neznamená eskalaci konfliktu na Ukrajině.

Připomněl také, že ruský útok, největší ozbrojená invaze do sousední země v Evropě od konce druhé světové války, sjednotil členy Severoatlantické aliance i Evropské unie. Západní země jsou podle Bidena jednotnější než dříve a šéf Bílého domu nevidí náznaky, že by se to mělo změnit.