Pětina Čechů nijak neomezuje přístup aplikací k osobním údajům. Může dojít k zneužití, varují experti

Jsme díky nim ve spojení s ostatními lidmi, máme v nich bankovní údaje nebo nám taky slouží jen tak pro zábavu. Mobilní aplikace už jsou v dnešní době součástí života většiny lidí. Podle průzkumu kyberbezpečnostní společnosti ESET, kterého se v prosinci zúčastnilo přes tisíc lidí, ale třetina Čechů nemá žádný přehled o tom, jaké aplikace má ve svém chytrém telefonu nainstalované. Praha 15:27 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Recenze nebo hodnocení aplikace zajímají před stažením zhruba 60 procent lidí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidé si nejčastěji stahují aplikace oblíbených e-shopů, bank a finančních institucí nebo sociálních sítí. Průzkum se taky zabýval tím, jak Češi nastavují přístupy aplikací k funkcím, telefonu a osobním datům a pětina lidí tato oprávnění nijak neomezuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o tom, jak Češi využívají aplikace

„Když je to například nějaké bankovnictví nebo něco, co by mi mohlo ovlivnit peníze, platby a podobné věci, tak tam se to snažím pročíst a omezit na to nezbytné minimum,“ říká čtyřiadvacetiletý Tomáš z Mostu.

Zjistit si, jaké přístupy aplikace požaduje a jak s daty nakládá, je důležité i podle technického ředitele pražské pobočky ESET Jindřicha Mičána. Lidé by podle něj navíc měli odinstalovat aplikace, které nepoužívají vůbec, anebo je potřebují jen k nějaké časově omezené aktivitě.

„Samozřejmě čím víc aplikací má přístup k našim datům, tím je pravděpodobnější, že některá z nich je může zneužít. Skutečně bychom k tomu ale měli přistupovat tak, že u každé aplikace budeme rozlišovat její důvěryhodnost, nutné přístupy a i čas, po který chceme aplikaci využívat,“ vysvětluje.

Recenze nebo hodnocení aplikace zajímají před stažením zhruba 60 procent lidí, uživatelé by si taky měli prověřit autora aplikace.

„Provozovatelé aplikací mnohdy operují z různých zemí s odlišným legislativním prostředím, proto v určitých případech tak mohou být požadavky mateřského státu ve vztahu k provozovatelům z pohledu naší nebo evropské legislativy nestandardní. Například z důvodu povinnosti provozovatele spolupracovat se zpravodajskými službami dané země,“ sděluje mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Milan Řepka.

2:53 Stačí stisknout tlačítko a pomoc je na cestě. Aplikaci Záchranka začne kromě okolí Česka využívat i Finsko Číst článek

Týká se to například Číny. České e-shopy i Bezpečnostní informační služba dlouhodobě varují například před tamním internetovým tržištěm Temu, není totiž jasné, jak nakládá s daty uživatelů, stejně jako třeba čínská sociální síť TikTok.

Důležité je také dbát na to, odkud si lidé aplikaci stahují. Oficiální obchody, jako jsou Google Play nebo App Store, využívá skoro 90 procent Čechů. Pokud lidé stahují odjinud, tak můžou narazit třeba i na falešné aplikace. U neověřených aplikací lidé taky víc riskují, že se jim do telefonu dostane nějaký škodlivý kód.

„Naposledy jsme v případě platformy Android zaznamenali například falešné verze aplikací Spotify nebo Amazon Prime Video,“ doplňuje Mičán.

Čtvrtina lidí v průzkumu ESET odpověděla, že aplikace jim někdy zobrazovala hodně reklam. „Nabízí mi to možnost koupení nějakého balíčku za pár korun tak, abych měl verzi bez reklam, což se mi teda úplně nelíbí, a když je to nějaká jako volnočasová aplikace, tak ji většinou na základě toho odinstalovávám, protože mě to otravuje a zabírá mi to čas,“ říká Tomáš z Mostu.

Podle ESET můžou lidé případným škodlivým kódům předejít instalací nějakého bezpečnostního programu. Expert na kyberbezpečnost Michal Špaček ale doporučuje hlavně telefon a aplikace pravidelně aktualizovat.

DeepSeek sbírá více informací, než bychom čekali, varuje Antivirus. Na co si dát pozor? Číst článek

„Když nějakou aplikaci dlouho nepoužívám, tak novější Androidy a novější iOS ji automaticky práva odeberou. Tohle třeba starší verze těch systémů nemají a jsou tam i další vylepšení na úrovni oprávnění. Je spíš důležitější mít systém aktualizovaný, než to řešit nějakým bezpečnostním řešením. To je vždycky záplata na něco, není to řešení toho primárního problému,“ vysvětluje.

Sami od sebe si Češi podle průzkumu telefon aktualizují ve čtvrtině případů, třetina to dělá až poté, co je telefon k aktualizaci vyzve.