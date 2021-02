Výrobci nápojů testují neplastové lahve, alternativou by se mohl stát papír

Podle německé společnosti Statista firmy letos vyrobí téměř 600 miliard plastových PET lahví. Velká část následně vzniklého odpadu pak končí ve volné přírodě, kde se rozkládá i několik stovek let. Data jsou alarmující i pro velké nápojářské firmy, které se rozhodly jít ekologičtější cestou. Takovou společností je například Coca-Cola, která teď testuje papírové lahve. Praha 14:25 15. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost Statista uvedla, že v roce 2016 vzniklo 485 miliard lahví. To je skoro milion lahví za minutu (ilustrační foto) | Zdroj: Pexels | CC0 1.0

Firma Coca-Cola se rozhodla vyzkoušet prototyp lahve, kterou vymyslela dánská firma Paper Bottle Company, zkráceně Paboco. Tvoří ji velmi silná a odolná papírová skořápka. Úplně bezodpadová forma to ale není. Uvnitř totiž pořád je velmi tenká plastová vrstva. Nicméně Coca-Cola tvrdí, že jejím cílem je stoprocentní recyklovatelnost obalu bez obsahu plastu, který by ale zachoval perlivost nápoje. Problém je, že různé příměsi v obalech můžou ovlivnit nejen perlivost, ale taky třeba chuť nápoje.

Papír musí být tvarovatelný, aby z něj šly vyrobit lahve různých tvarů a velikostí. Musí také dobře udržet potisk. Vedoucí vývoje nových obalů se shodují na tom, že největší výzvou je vymyslet úplnou náhražku za plast. Papír totiž nesmí přijít do kontaktu s nápoji.

Výrobce limonád věří, že vývoj bezplastového obalu je reálný. Navíc se zavázal, že do roku 2030 nebude produkovat žádný odpad. V současnosti chce Coca-Cola vyzkoušet dva tisíce dánských lahví, které Paboco vyvíjelo sedm let. Pokus by měl začít v Maďarsku u rostlinných nápojů Adez, které patří do koncernu Coca-Cola.

Na trhu existují i další pokusy o výrobu bezplastových lahví, na vlastní pěst je chce testovat třeba i švédský výrobce alkoholických nápojů Absolut. Do vývoje papírových obalů investuje i dánská pivovarnická společnost Carlsberg.

Snahu o vývoj nového obalu ochránci životního prostředí vítají, ale upozorňují, že už to trvá několik let. Zároveň přiznávají, že jakákoliv snaha o inovaci, o náhradu plastů, tlačí na výrobce, aby se zamýšlely nad recyklovatelností stávajících obalů. Plastové lahve jsou prostě hodně rozšířené, levné a široce využitelné.

