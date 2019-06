Recyklované PET lahve, 3D tisk a moderní design. Češi zkouší nové způsoby využití plastového odpadu

„Prvotním impulsem zabývat se plastovým recyklátem v architektuře byl šok z toho, jak životní prostředí vypadá, a že bychom se k tomu jako architekti měli nějakým způsobem postavit,“ říká Radiožurnálu Kateřina Nováková z Fakulty architektury ČVUT.

Cihly z PET lahví

Na 3D tiskárně se zatím nedá vytisknou díl větší než 20 centimetrů. Socha anděla je proto sestavená z několika částí | Foto: Vojtěch Koval

Její tým například vyvinul malé PET lahve, které se dají skládat do sebe jako cihly. Pro stavebnictví se ale podle ní zřejmě hodit nebudou, protože například nesplňují požární předpisy.

„Dospěli jsme k tomu, že stavět stavby z PET lahví nejde všude a pořád. Nemá to ve stavebnictví takový potenciál, aby se to dalo aplikovat plošně. Proto jsme se přiklonili k tomu, že lepší způsob využití plastového odpadu je rozsekat PET na filament, ze kterého je možné tisknout,“ vysvětluje Kateřina Nováková.

Trochu jiné 3D puzzle

Stojíme v místnosti s několika 3D tiskárnami. Většinou tu teď vznikají studentské projekty. Kateřina Nováková ukazuje sochu také vytištěnou na 3D tiskárně: „Vidíme tu anděla, který je vytištěný z šedého recyklátu, tedy z recyklovaných PET lahví. Některé tisky jsou nahrubo, některé jsou daleko jemnější – obzvlášť patrné je to na křídle.“

Socha je vysoká něco přes půl metru, jak ale Kateřina Nováková dodává, ty opravdu velké měří i přes dva metry. Tiskárny na plastový filament v současnosti nemají parametry na to, aby tiskly ve větším rozměru. Proto v PET-MATu vytisknou nejdříve jednotlivé díly, a potom je sestaví dohromady obdobně jako puzzle.

Recyklovaný nábytek

Vytištěný předmět většinou nemůže být širší nebo vyšší než 20 centimetrů. I to by mohla být velká nevýhoda, pokud bychom z plastu chtěli vytisknout třeba stěnu domu. Filament z plastového recyklátu by ale mohl sloužit třeba k tisku nábytku.

„Vyráběli jsme třeba dvoumetrový sloup – výstavní polici na 3D Expo. Ale dokážu si představit, že by se takhle daly tisknout třeba sedátka nebo například díly zahradního nábytku. Líbilo by se mi to i v dětských koutcích nebo pokojích,“ říká s tím, že plastový filament je nejen prakticky nezničitelný, ale také zdravotně nezávadný.

O plastu jako možném mteriálu budoucnosti bude Kateřina Nováková mluvit i na speciální sérii přednáškových večerů Experiment speciál, kterou Radiožurnál pořádá v týdnu od 17.června.