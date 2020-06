Exkluzivní hry, čistě digitální konzole, či nové funkce ovladače. Sony přestavila nový PlayStation 5

K představení nové konzole zvolila Sony živý stream. Ten nesl název Future of Gaming, tedy „budoucnost hraní“. Na začátku společnost představila nejprve více než dvacítku nových her, které budou pro PlayStation 5 určené, jako bude Marvel’s Spiderman: Miles Morales, Horizon Zero Dawn 2: Forbidden West, či Resident Evil VIII: Village.

Druhá generace Playstationu slaví dvacet let od vydání, prodalo se už přes sto milionů konzolí Číst článek

Následně došlo k tomu, na co všichni čekali, tedy představení nové konzole, kterou od té předešlé dělí sedm let vývoje. Výsledkem je moderní design v kombinaci černé a bílé barvy s modrým podsvícením. Ve stejném provedení, včetně podsvícení, bude také ovladač. Překvapením bylo oznámení varianty čistě digitální konzole bez optické mechaniky.

PlayStation na svých stránkách láká na „bleskovou rychlost, ohromující hry a dechberoucí zábavu“. K tomu zajisté pomůže také speciální dálkové ovládání, kamera či sluchátka.

Nové funkce nabídne také ovladač, který bude mimo jiné vybaven odlišným systémem vibrací. Hráči tak poznají zásadní rozdíl mezi různými hrami. Kromě toho by měl poskytnout také možnost odlišné síly stisku u zadních tlačítek, což pomůže k navození realističtější atmosféry například při hraní nově představené hry Gran Turismo 7.