Plzeňští počítačoví experti vymodelovali umělého člověka. Teď ho testují při dopravních nehodách

Západočeská univerzita v Plzni se připojila k Týdnu vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky. Na ZČU se zájemci například mohli přesvědčit, k čemu jsou v oblasti dopravní bezpečnosti dobré počítačové simulace. Plzeň 15:36 11. listopadu 2018 Experti prostřednictvím počítačové simulace zjišťují, co se s člověkem děje při dopravních nehodách

Experti prostřednictvím počítačové simulace zjišťují, co se s člověkem děje při dopravních nehodách

„Naším cílem bylo vyvinout počítačový model lidského těla, abychom byli schopni simulovat různé nehodové scénáře, a abychom mohli určit možná rizika poranění například pro chodce nebo pasažéry dopravního prostředku, a tím přispět výrobcům, aby věděli, na co se mají zaměřit,“ vysvětlil Jan Vychytil z výzkumného centra Nové technologie pod Západočeskou univerzitou.

Virtuální model se dá použít přímo pro vyhodnocování bezpečnosti dopravních prostředků. „Například konkrétně máme simulaci nárazu autobusu, ve kterém máme několik pasažérů různého věku a v různých pozicích. Při simulaci čelního nárazu sledujeme, co se tam děje. Na základě simulace potom můžeme vyhodnotit, které části interiéru vozidla můžou být kritické, a potom doporučit výrobci, aby se na to zaměřil, a zvážil případná opatření, jak rizika snížit,“ popsal Jan Vychytil.

Odborníci radí výrobcům, jak zvýšit bezpečnost

Další možné využití je, když výrobce chce vyvíjet nový bezpečnostní prvek. „Takovým příkladem je, když jsme v rámci jednoho výzkumného projektu pracovali na vývoji aktivní kapoty. To je teď nový trend u automobilů," uvedl Jan Vychytil.

Funguje to tak, že když auto narazí do chodce, jsou tam nějaké tlakové senzory v oblasti nárazníku, které když zaznamenají chodce, tak zadní část kapoty vystřelí o několik centimetrů a chodec dopadne na ten relativně měkký plech, a ne na tvrdší části jako motor atd., což by mělo snížit riziko jeho poranění při té kolizi,“ doplnil Vychytil.

Počítačové simulace se dají také využít při různých rekonstrukcích dopravních nehod.

„Ty samozřejmě nelze zrekonstruovat experimentálně, protože experimenty jsou nějaké typizované nárazy, samozřejmě scénáře reálných nehod bývají mnohem komplikovanější. Výhoda počítačových simulací je právě to, že si můžeme nasimulovat skoro všechno,“ uzavřel Jan Vychytil.

Týden vědy a techniky na Západočeské univerzitě v Plzni vyvrcholí workshopem zaměřeným na atraktivní metody a pomůcky při výuce technických a přírodovědných předmětů.