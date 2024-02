Počítačová hra oživuje Kafkův Proces ve 3D. Má spisovatele představit mladé generaci

Malá 3D postavička přichází do jednoduše zařízené místnosti, kde na ní čekají dva neznámí muži. O tom, co se stane dál, rozhodne hráč pomocí dialogových oken s možnostmi, jak se má hlavní hrdina zachovat. Právě příležitost ovlivnit pokračování příběhu je podle Ondřeje Pašky ze studia Charles Games to, co hráče do děje vtáhne naplno.

„My se jako studio vždycky snažíme dělat hry s přesahem, které nejsou jenom o té zábavné stránce, ale i se snaží buď nějakým způsobem vzdělávat a snažíme se vždycky předat něco jako navíc oproti té hratelnosti,“ popisuje vývojář.

Hlavní postavu Josefa K. proto lze přesouvat jen pomocí myši nebo prstem. Představuje to bezmoc, kterou Kafkův hrdina v románu prožívá. Kromě ponurých částí ale hra obsahuje také vtipné pasáže na odlehčení. Právě neotřelý přístup byl podle koordinátorky projektu Moniky Loderové z Goethe Institutu důvod, proč na Playing Kafka pracují právě se studiem Charles Games.

„Chtěli jsme primárně oslovit mladší generaci a motivovat ji k tomu, aby si Kafku přečetla. A to se myslím povedlo,“ vysvětluje. Vedle jednoduchého ovládání se tak tvůrci snaží nalákat hlavně na vzhled. I proto je Playing Kafka první hra, kterou studio zpracovalo ve 3D.

„Zamysleli jsme se, jak si představujeme, jak by Kafkovo dílo mohlo vypadat. S tím, že potom nás prakticky omezovalo to, že hraje cílená hlavně na mobilní zařízení. Což znamená, že tam není moc prostoru pro to, dělat realistickou grafiku,“ upozornila další z vývojářů Lucie Tvarohová.

Hlavní hrdina tak prochází pokoji nebo ulicemi laděnými do ponurých barev až se dostane na závěr příběhu Procesu. Jednotlivé dějové linky se přitom liší na základě dřívějších rozhodnutí, která hráč přijal.

„Hráč si vlastně myslí, že dělá velká rozhodnutí, ale ve finále vždycky dojde k tomu špatnému konci. Takže se vlastně tak trochu rozhoduje, kterou z těch částí chce prozkoumat, kterou část románu uvidí,“ vysvětluje Paška a dodává, že zatímco moduly hry inspirované Procesem a Dopisem otci svůj jasně daný konec mají, v případě Zámku bude mít hráč o něco větší svobodu. Ta se ale bude ve všech třech částech týkat hlavně toho, jakým způsobem bude chtít příběhy prozkoumat.

Vývojáře teď čeká ještě několik měsíců práce, než kompletní verzi hry dokončí. K dispozici by měla být v květnu v češtině, angličtině a němčině. První část inspirovanou Procesem si hráči mohou už teď zdarma stáhnout na stránkách Goethe Institutu. Podle Moniky Loderové ji pak hodlá prostřednictvím svých center šířit v zahraničí.

„Věříme, že užití najde nejenom v Evropě. A už teď to na to trošku vypadá, protože nám píší lidé z celého světa. Zájem projevila i česká centra, která mají také síť po celém světě. Ale vypadá to, že se to nejrychleji šíří i takovou tou ústní propagandou, že si o tom lidé prostě řeknou, a to nás moc těší.“

Kromě počítačové hry chystá Goethe Institut ke stoletému výročí smrti Franze Kafky taky řadu dalších akcí. Už od ledna fungují speciální webové stránky, které pražského spisovatele představují například prostřednictvím speciálních newsletterů nebo vyhledávače citátů z jeho díla. V plánu je také spousta kulturních akcí jako například výstava vzácných fotografií z Kafkova života nebo besedy o jeho významu pro dnešní generaci mladých lidí.