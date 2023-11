Východ Německa bude evropským centrem výroby čipů. Berlín se dohodl s dalším investorem

Německo chce být do budoucna evropským lídrem ve výrobě počítačových čipů. Úspěšně získává jednoho investora za druhým a pomalu se stává evropským lídrem. Po sérii dohod s technologickými giganty se nově přidává i společnost, bez které by se celé odvětví vůbec neobešlo – nizozemský koncern ASML. Od stálého zpravodaje Berlín 18:19 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna z firem, které v Německu staví pobočky, má v oblasti čipů prakticky monopol (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Koncern ASML už má továrnu v Berlíně, nově do ní chce každý rok investovat v přepočtu asi 2,5 miliardy korun. Firma to oznámila s tím, že berlínský závod výrazně rozšiřuje.

ASML má prakticky monopol – všichni velcí hráči si od společnosti musí kupovat stroje na výrobu čipů, protože na trhu nemají konkurenci. Tyto čipy se vyrábí i s pomocí světla, kdy se „podložka“, jak by měl čip vypadat, promítá na mikroskopické kousky křemíku.

Běžné světelné paprsky na to jsou příliš silné, proto se teď pracuje s tzv. extrémním ultrafialovým zářením, díky kterému se dá pracovat s přesností na několik nanometrů.

Právě v tom je ASML napřed, její stroje si kupuje ve velkém např. i jednička na trhu TSMC z Tchaj-wanu, která díky tomu dokáže vyrábět stále propracovanější čipy. Pro Německo se tak jedná o další přelomovou zprávu.

Jen za letošek země dokázala oslovit hned několik velkých jmen, v čele právě s firmou TSMC, která postaví továrnu v Drážďanech. Odvětví tam má tradici a čipy v oblasti vyrábí i firma Infineon. I ta oznámila, že svůj závod výrazně rozšíří a získala na to i peníze od Evropské unie.

Obecně platí, že všechny projekty spoléhají na velkou státní podporu. Vidět to bylo při jednáních s americkým Intelem, který plánuje areál zase v Magdeburku, ale s vládou se dlouho přel o to, kolik peněz ze státní kasy dostane.

Centrum na východě

Trochu jiné to bylo s americkým Applem, ten se usídlí v Mnichově, v centru si koupil pozemek na kterém staví centrálu pro vývojáře. Některé čipy tak bude Apple navrhovat v bavorské metropoli.

U většiny jiných odvětví platí, že mají těžiště na západě Německa, ať už to jsou ocelárny, chemičky nebo automobilky. U čipů to však bude úplně jinde – na východě, často kousek od českých hranic. V souvislosti s tím byla před pár týdny v Berlíně i delegace českých senátorů mimo jiné i zjistit, jestli by z drážďanských závodů nemohly těžit i firmy z Ústecka, protože továrny budou hledat partnery v blízkém okolí.

V současnosti se předpokládá, že výroba čipů bude hlavně pro Evropu, i v souvislosti s tím, že je oblast doteď odkázaná na dovážení čipů z Asie. Poměrně konkrétní jsou v tom investoři spojeni s chystanou továrnou TSM v Drážďanech, na kterou přispějí i firmy jako Bosch nebo Infineon.

Podnik TSM se totiž má zaměřit na výrobu čipů pro automobilky, které v současnosti tahají za kratší konec provazu a jejich zakázky nejsou pro asijské dodavatele natolik lukrativní.

Ve srovnání s výrobci mobilů nebo počítačů totiž nepotřebují tak velké počty ani tak propracované čipy, proto v posledních letech končily na druhé koleji a automobilky musely čekat, než dodavatelé obslouží technologické zákazníky.

Hlavně proto automobilkám dlouhodobě chyběly čipy a Evropská unie chce tuto závislost na Asii do budoucna omezit. Stavbu továren na čipy hodlá masivně podporovat. V odvětví jde o jediný způsob, jak získat investory, na subvencích vyrostlo vše od původních amerických továren po Tchaj-wan a momentálně to samé dělá i Čína, které se Evropa tímto způsobem snaží vzepřít.