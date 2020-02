Zemřel otec počítačových funkcí Ctrl+C a Ctrl+V. Jeho inovace byla poprvé použita v roce 1983

Ve věku 74 let zemřel tento týden počítačový vědec Larry Tesler. Mimo jiné se zasloužil o to, že v počítačích existuje oblíbená funkce ‚vyjmout, kopírovat, vložit‘, anglicky ‚cut, copy and paste‘, což usnadnilo práci s počítačem. Tesler pracoval pro řadu velkých technologických firem, včetně Applu, o jeho úmrtí informovala BBC.

New York 16:40 20. února 2020