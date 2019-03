Deset tisíc absolventů. To je číslo, kterého se v roce 2019 pokusí dosáhnout nezisková organizace Czechitas, jejíž zakladatelka Dita Přikrylová byla dalším hostem podcastu Dataři. Czechitas nabízí kurzy programování zejména pro ženy již pátým rokem, za tu dobu se stala uznávanou platformou vzdělávání v oboru IT. Co lidi motivuje, aby se začali učit programovat? Poslechněte si rozhovor o motivaci, o milionech od Googlu a o tom, co dalšího letos Czechitas plánuje.