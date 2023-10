Tváří se jako doplatek za balíček, připraví i o statisíce. Při platbách na internetu pomůže druhá karta

Nevinně vypadající e-mail, že se poště nepodařilo doručit balíček, a za opětovné doručení je potřeba zaplatit třicet korun. Odkaz v e-mailu pak vede na důvěryhodně vypadající platební bránu s logem pošty nebo zásilkové společnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Samotné kliknutí na podvodný odkaz ještě nebývá problém, vyplnění platební karty ano. Poslechněte si pořad Antivirus o tom, jak se chránit před podvody na internetu

Nejde ale o skutečnou platební bránu: stránka akorát z oběti vyláká informace o platební kartě nebo přístupové údaje do internetového bankovnictví, obojí následně podvodníci využijí, aby oběť okradli.

Jak se takovým praktikám dá bránit? Česká pošta zveřejňuje ukázky aktuálních podvodů na svém webu a kromě e-mailů varuje i před podvodnými SMS zprávami. Jenže kriminálníci nenapodobují jen poštu. Podle České bankovní asociace se zločinci vydávají i za jiné doručovací služby, případně třeba za ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pokud člověk zprávu s výzvou k platbě obdrží, měl by proto hned zpozornět: zásilkové firmy obvykle podobné doplatky nežádají. V případě pochybností je možné na webu najít kontakt na zákaznickou podporu, kde je možné se zeptat.

Antivirus: Šifrování chrání naše soukromí před slídily, ne všechny chatovací aplikace ho používají správně Číst článek

A v případě, že jste informace o kartě do formuláře vyplnili, je důležité to co nejrychleji ohlásit své bance. Ta kartu zablokuje a vystaví jinou. Zpozornět by člověk měl i v případě, že mu z bankovní aplikace začnou chodit žádosti o potvrzení transakce, kterou sám nezadával. I tady platí, že je potřeba nic nepotvrzovat a co nejrychleji kontaktovat banku.

Pomoci může i druhý bankovní účet spolu s kartou, používaný jen pro platby na internetu. Tam si člověk převede peníze jen pro konkrétní platbu, mezi účty u jedné banky je to otázka sekund. A pokud se pachatelé dostanou k číslu karty, na účtu nenajdou žádné peníze, které by mohli ukrást.

Některé banky a bankovní startupy pak nabízejí jednorázové virtuální karty. Ty si klient může vygenerovat v mobilní aplikaci a hned po platbě je smaže. Pokud tohle ale konkrétní banka neumí, pomůže trik s druhým účtem. Ten banky obvykle poskytují zdarma.