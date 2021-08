V Británii se téměř zdvojnásobil počet podvodů přes hovory a SMS. Na vině je i zastaralý protokol

Jestli v posledních měsících pociťujete ještě větší nechuť zvedat hovory nebo číst SMS od neznámých čísel, vypadá to, že máte dobré instinkty. Během pandemie totiž přesně tyto techniky začali častěji využívat podvodníci, aspoň tedy ve Velké Británii. Zjistila to spotřebitelská organizace Which, na jejíž studii upozornila BBC. Londýn 15:57 24. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizace Which zaznamenala v Británii nárůst podvodů prováděných přes telefonické hovory a SMS o 83 procent, a to za 12 měsíců do března letošního roku. Je to vůbec nejvyšší nárůst ze všech druhů podvodů (ilustrační foto) | Foto: JESHOOTS-com | Zdroj: Pixabay

Organizace Which zaznamenala v Británii nárůst podvodů prováděných přes telefonické hovory a SMS o 83 procent, a to za 12 měsíců do března letošního roku. Je to vůbec nejvyšší nárůst ze všech druhů podvodů.

Organizace to zjistila na základě analýzy dat národního centra Action Fraud, které monitoruje právě podvody a kyberkriminalitu, informuje BBC.

Stojí za tím pravděpodobně častější využívání doručovacích služeb. Typický podvod tohoto druhu totiž spočívá v tom, že podvodníci oběti pošlou SMS s údaji o dodání nějakého falešného balíčku. Podmínkou doručení je ale drobná platba.

Když oběť klikne na odkaz, přes který se dá zaplatit, útočníci se pokusí ukrást její bankovní údaje. Zpráva navíc vypadá, jako by pocházela ze skutečného telefonního čísla nějaké kurýrní služby.

Může za to starší protokol identifikující telefonní čísla, zvaný SS7, který vznikl už v roce 1975, jak BBC vysvětlil expert na kybernetickou bezpečnost Matthew Gribben. Tento protokol oznamuje telefonní síti, z jakého čísla uživatel píše nebo telefonuje. Říká se tomu prezentační číslo.

Problém je, že podvodníci dokážou toto prezentační číslo ukrást a napojit ho na vlastní číslo. Starý protokol se nedá opravit a kvůli globálnímu rozšíření ani snadno nahradit. Spoléhá na něj totiž příliš mnoho starších technologií, jako jsou sítě 2G a 3G.

Jak říkají odborníci oslovení BBC, zcela se toho protokolu můžeme zbavit až po úplném přechodu na 5G sítě, což potrvá nejméně dalších 10 let.

Mezitím se telekomunikační společnosti snaží aspoň zlepšovat vzájemnou spolupráci a sdílet informace o slabých místech. Bruselská firma BICS třeba vyvíjí systém s umělou inteligencí, který by podvodné hovory a zprávy detekoval a blokoval.