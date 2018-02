Pokud nepracujete, vibruje náramek. Amazon vytvoří ze zaměstnanců roboty, varují kritici

Co kdyby vás váš zaměstnavatel donutil nosit speciální náramek, který sleduje každý váš krok a lehce vás popostrčí malou vibrací, pokud usoudí, že něco děláte špatně? Nadřízený by také mohl zaznamenat každý moment, kdy si zrovna dáte malou pauzu, nebo jak dlouho trávíte na záchodě.

Žádné pokladny, žádné fronty. Amazon otevřel obchod budoucnosti Číst článek

Přesně o tom teď přemýšlí zaměstnanci jednoho skladu společnosti Amazon. A co se může zdát jako závan dystopie Velkého bratra z románu 1984, se pro ně může stát realitou ve všech pobočkách společnosti na světě.

Amazon získal patent přesně pro podobné sledující náramky. Zatím ale není jasné, zda společnost plánuje jejich výrobu ve velkém či případný prodej. Rozhodně je ale nejdříve vyzkouší u sebe. Amazon už teď má reputaci firmy, která často nutí své zaměstnance pracovat až na dřeň.

Informace o patentu samozřejmě otevírají debatu o možnosti soukromí i o jeho ochraně. Podle odborníků se může během sledování pohybu navíc hodně pokazit. Například fitness aplikace Strava, sledující aktivitu amatérských sportovců při běhu nebo jízdě na kole, nedávno nevědomky odhalila polohu tajných vojenských základen Spojených států v Iráku a Sýrii. Podle záznamů pohybu tamního personálu, kteří sdíleli záznamy své sportovní aktivity šlo dohledat, kde se základy nachází.

Fitness aplikace prozradila polohu tajných vojenských základen. Používají ji totiž i vojáci Číst článek

Podle teorie by nové náramky vysílaly ultrazvukové signály, které by nasměrovaly zaměstnance do správného cíle, pokud by se během práce vydali špatným směrem. Náramky by také zaměstnancům dodávaly potřebnou zpětnou vazbu. Podle Amazonu podobné zařízení přinese zrychlení a především zefektivnění současné práce. S podobnými náramky by totiž skladníci vyřizovali objednávky mnohem rychleji.

Podle mnohých by ale sledovací zařízení dodalo novou vrstvu lidského dozoru a bylo jen dalším krokem k ještě většímu úbytku soukromí zaměstnanců. Ze zaměstnanců by se tak v podstatě stali pouze pracující roboti.

Amazon je internetový obchod patřící k těm nejstarším a největším obchodům svého druhu na světě. | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters