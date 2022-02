Policie by chtěla vědět, na jaké weby chodíte. Důvodem jsou hackeři, podvodníci a sexuální predátoři

Evropská komise si v jednotlivých státech zjišťuje, jaké informace o uživatelích internetu by bezpečnostní složky chtěly monitorovat. Česká policie by uvítala historii navštívených webových stránek a argumentuje bojem s hackery a podvodníky na internetu. Pro poskytovatele připojení by to znamenalo další povinnost.

