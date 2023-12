Polsko povolilo výstavbu 24 malých modulárních reaktorů. Alespoň jeden má vzniknout do roku 2030

„Symbolické je to, že předběžná rozhodnutí jsme dostali právě dnes (ve čtvrtek), kdy jsou emise oxidu uhličitého v Polsku připadající na kilowatthodinu nejvyšší v Evropě a jedny z nejvyšších na světě. Tato rozhodnutí nám umožní budovat v Polsku reaktory BWRX-300 GE Hitachi, a zajistit tak bezemisní, stabilní zdroje energie," řekl výkonný ředitel Orlen Synthos Green Energy Rafal Kasprów.

NEWS from @ORLEN_Synthos and @NZNGlobal announced today at #COP28UAE that the government of Poland has reached a decision in principle and approval of six locations for the construction of 24 BWRX-300 small modular reactors.