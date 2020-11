S online komunikací se státem pomohou banky. Portál občana by měl fungovat jako internetové bankovnictví

Povolení na využití takzvané bankovní identity pro komunikaci s úřady přes internet jako první získala ČSOB. Další finanční domy Česká spořitelna a Komerční banka o povolení požádaly. Přístup například k Portálu občana by se tím mohl usnadnit. Stát přitom plánuje uživatelům automaticky zřizovat datovou schránku. A slibuje, že od března příštího roku bude možné žádat o řidičský průkaz online. Praha 20:30 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Portál občana | Foto: Jan Cibulka

Dlouhé fronty a hodiny čekání v chladném počasí. Omezení provozní doby úřadů na dva dny v týdnu kvůli epidemii koronaviru ještě víc ukázalo na bolavé místo veřejné sféry. Z domova nic moc s úředníkem nevyřídíte ani v době, kdy vláda občany vyzývá, aby raději nikam nechodili.

Usnadnit využití elektronických služeb státu nyní chtějí banky pomocí takzvané bankovní identity. Abyste mohli komunikovat s úřady na dálku, musí stát vědět, že to jste opravdu vy, že se za vás nevydává podvodník. Banky pro potřeby internetového bankovnictví mají vytvořen systém, podle kterého vás identifikují.

V praxi to znamená, že do Portálu občana – hlavního místa pro komunikaci s úřady na dálku – byste se přihlašovali přes údaje, kterými se hlásíte do online bankovnictví. Řešení připravuje ministerstvo vnitra společně s finančními domy.

Akreditace pro banky

První banky by využití bankovní identity mohly nabídnout už na začátku příštího roku. V zavádění zatím nejvíce pokročila ČSOB. Od ministerstva vnitra jako první dostala akreditaci, že její systém splňuje všechna nutná bezpečností kritéria.

„Když se budete přihlašovat do Portálu občana, ověřeně a zabezpečeně, bude zřejmé, že jste to právě vy. A bude možné vám zobrazit informace, o které budete žádat,“ upřesnila Radiožurnálu ředitelka ČSOB pro platební řešení Michaela Lhotková.

O povolení si už požádaly i Komerční banka a Česká spořitelna. „Předpokládáme, že akreditační proces bude ukončen v řadu týdnů,“ uvedl mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Obě banky předpokládají, že službu rovněž nabídnou od začátku příštího roku, kdy v účinnost vstoupí i příslušné změny v zákoně. „Se spuštěním služeb míříme na první možný zákonný termín, tedy na 1. ledna 2021,“ doplnil mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Další oslovené finanční domy, například Airbank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbenk nebo mBank, hodlají o akreditaci požádat co nejdřív.

Teoreticky by díky bankovní identitě mohlo získat přístup k online službám státu až pět a půl milionu Čechů. Zhruba tolik klientů totiž využívá internetové bankovnictví. Počet uživatelů, kteří by mohli vyřizovat úřední věci z domova, by se tím skokově zvýšil.

Komplikované přihlašování

Do Portálu občana se od jeho vzniku v roce 2018 až do současnosti registrovalo podle statistik ministerstva vnitra zhruba 65 tisíc uživatelů. Každý z nich se do něj v průměru přihlásil pětkrát.

Právě složitost přihlášení mohla některé nové zájemce odradit. Museli jste mít například datovou schránku, občanský průkaz s čipem a čtečkou nebo si zřídit a fyzicky ověřit účet u národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

Portál přitom v počátku neobsahoval velkou nabídku úřední agendy a i nyní slouží také jako rozcestník na samostatné online služby různých úřadů. Dostupnost služeb se ale postupně zvyšuje – včetně zmíněných odkazů jich Portál obsahuje víc jak sto.

Stále ale chybí například vyřízení řidičského průkazu. Na tom už ale vnitro prioritně pracuje společně s ministerstvem dopravy. Požádat si na dálku o nové oprávnění sednout si za volant půjde od března příštího roku, slibuje resort.

„Uživatel by jenom klikl, protože všechna data ve formuláři budou předvyplněná. O nový řidičský průkaz si požádá jediným tlačítkem,“ popsal Radiožurnálu ředitel odbor eGovernmentu ministerstva vnitra Roman Vrba.

Červnová zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu ovšem Portálu vytýká, že některá elektronická podání uživatelé stejně musí poslat přes datovou schránku, i když se do systému přihlašují jiným způsobem. Ministerstvo vnitra na tom ale nechce nic měnit.

„V systému potřebujete zaznamenat, že jste to v daný okamžik odeslal a že to někdo v daný okamžik přijal. Odvíjejí se od toho třeba lhůty ve správním řízení. Toto řeší datové schránky,“ namítá Vrba. Bez datových schránek by se podle něj muselo celé řešení tohoto mechanismu vymýšlet znova, což by podle něj nebylo efektivní.

mojeID

Datové schránky jsou nyní nejčastějším způsobem, kterým uživatelé na Portálu občana vstupují. Připadá na ně víc než polovina přihlášení. Naopak nejméně – konkrétně pětina – pak připadá na občanské průkazy s čipem.

Ministerstvo vnitra přitom nehodlá v prosazování datových schránek nijak ustupovat. Naopak. Do sněmovny poslalo zákon, podle kterého by se schránka zřídila automaticky po registraci do Portálu občana přes jiné služby, třeba právě přes zmíněné bankovní údaje. Uživatelé by měli podle Romana Vrby 15 dní na její zablokování, po nich by se ale sama od sebe aktivovala.

Už v současnosti lze přitom využít přihlášení také od jiných poskytovatelů elektronické identity než od státu. Vedle bank ministerstvo vnitra spolupracuje s dalšími soukromými subjekty. Povolení získala například První certifikační autorita nebo sdružení CZ.NIC, které spravuje českou doménu. Do Portálu občana se lze přihlásit přes jeho řešení mojeID.

Musí být ale doplněné o druhý ověřovací faktor. Tím může být například speciální hardwarová USB „klíčenka“ nebo softwarový klíč, který nabízí operační systém Windows 10. „Pokud takový klíč máte a spárujete si ho s účtem mojeID, potom vás účet navede, abyste šli na Check POINT a tam ověřili, že jste skutečně majitelem klíče. Potom už máte přístup k online službám státu,“ vysvětlil ředitel sdružení Ondřej Filip.

Nástroj mojeID využívá zhruba 700 tisíc lidí. Pro elektronickou komunikaci se státem si ho z toho aktivovala zhruba tisícovka. Další podle Filipa přibývají každým dnem.