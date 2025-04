Požár letadla začínáme hasit do tří minut. Hlavní je evakuace cestujících, popisuje velitel letištních hasičů

Čistě teoreticky, kdyby teď začal hořet jeden z motorů letadla, které je tady na ploše letiště Václava Havla, za jak dlouho u něj budete?

Musíme u něj být do tří minut. Výjezd poznáte: jak tady budeme stát, najednou se všechno rozsvítí, začne velký randál a z tyčí tady okolo nás začnou sjíždět hasiči, kteří okamžitě naskáčou do připravených vozidel a dojedou k motoru, kde začnou hasební zásah. Výjezd z této stanice musí být do pětačtyřiceti vteřin.

Jak dlouho hoří letadlo?

Vzhledem k tomu, z čeho je vyrobené, by požár byl velmi rychlý. Naším hlavním úkolem, proč tady jsme, je umožnit všem cestujícím, kteří jsou v letadle a nedej bože právě při požáru, záchranu jejich životů a rychlou evakuaci z letadla ven.

Naše taktika je umístit vozidla a začít s hasebním zásahem tak, aby vznikla úniková cesta a lidé se dostali bezpečně z letadla ven, daleko od letadla a my potom dohašovali. Jak bude letadlo hořet, záleží na tom, kde chytne, jak se bude požár šířit a jak my budeme v hašení úspěšní.

Teď jsem chtěla říct, že asi prostřednictvím vody vytvoříte jakýsi bezpečný koridor, kterým se lidé mohou z letadla dostat ven. Jenže ona to asi není voda.

Ne, není, je to voda s pěnidlem. Výsledný produkt je pěna, kterou začneme pokládat na letadlo. Začneme zároveň ochlazovat i hasit, ale vždy tak, aby na druhé straně od ohniska požáru, na odlehlé straně letadla vznikl prostor evakuace. Otevřou se nouzové východy, vystřelí se slajdy a tam lidé začnou utíkat.

Cvičební technika

Za námi jsou dva specifické vozy, kterým bych se ráda věnovala. Přeci jen se podíváme ještě na letištní plochu, kde stojí cosi, co laickým pohledem vypadá jako torzo letadla.

Ze zbytků, které na letišti zbyly – kanalizační roura, pár plechů, nějaká dřevotříska – jsme si vytvořili model trupu letadla s fixovanými motory. Používáme to, pokud cvičíme zrovna třeba s Panthery, aby kluci měli cíl, na který můžou stříkat pomocí proudnic. Pak to zvedáme hydraulickými vaky na jeřáb. Vím, že to hezké není, ale než to vyhodit, tak to bude chvilku sloužit, pak se to zlikviduje.

Nicméně, když se otočíme doprava, tam v dálce vidíte zaparkované letadlo, Boeing 757. Ten máme díky letišti zakoupený a na konci roku se letadlo stane dějištěm součinnostního cvičení na nehody dvou letadel.

Letadlo patří našemu hasičskému sboru a budou tam cvičit bezpečnostní složky, které jsou na letišti, příslušníci Útvaru rychlého nasazení i psovodi. Natrénovat se tam dá i evakuace osob. Takové letadlo tady chybělo a jsem strašně rád, že se nám to po letech podařilo a že teď koukáme na výcvikový polygon Hasičského záchranného sboru Letiště Praha.

Jakou nejhorší věc jste za 80 let historie záchranného sboru hasičů řešili?

Za mě naštěstí, kromě vybuchlého bojleru v KFC a menšího letadla Piper, tady k velké události nedošlo. Kluci tady měli – nepamatuji si přesně rok – požár letadla v hangáru F, který sídlí vedle nás, a letadlo bohužel shořelo, i když náš zásah byl velmi rychlý. Ale uchráněné hodnoty byly velmi vysoké, to je součást, která se počítá.

Třeba tady byl požár trafostanice, kdy jsme dokonce použili Panthera, protože mohl aplikovat velké množství pěny. Letištní trafostanice sosá velké množství elektrické energie, takže trafostanice, která vypadne ze systému, je velký problém. To jsme taky zachránili.

Mám tady pamětníky, kteří by k tomu řekli daleko víc. I pro ně děláme oslavy 80. výročí, aby se sem bývalí zaměstnanci dostali a popovídali jsme si s nimi. Já jsem na ně velmi pyšný, jsem velmi pyšný, že tady můžu jako velitel pracovat. Spíš mám ale zážitky z toho, když jsem dělal hasičinu jinde. Všem říkám, že když jdou na letiště, zažijí spoustu zajímavých věcí, ale různorodost zásahů bude rozhodně menší.

Jaký typ lidí hasičská práce přitahuje? A jak velitel Pavel Hošek zpracovává poplach v přímém přenosu? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.

