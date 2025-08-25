Pozor na falešné nabídky na sociálních sítích. Blokátor reklamy nemusí být zárukou, radí Antivirus
Tajemný balíček z Ikey jen za cenu poštovného, 80procentní slevy v Lidlu nebo možnost vyhrát auto. To jsou jen některé příklady falešných nabídek v reklamách na sociálních sítích. Jak tenhle podvod funguje a na co si dát pozor?
Na jeden z podvodů se málem chytla i redaktorka pořadu Antivirus Jana Magdoňová.
Reklamám na sociálních sítích nemůžete věřit, upozorňují redaktoři pořadu Antivirus. Jak se bránit falešným nabídkám na sociálních sítích?
„Zařizujeme teď doma předsíň, takže na stránkách s nejrůznějším nábytkem a doplňky trávím hodně času. Proto, když na mě vyskočilo video na Instagramu od nějaké slečny, která rozbaluje balíček se zbožím z obchodního domu Ikea, zarazila jsem se. Hned mě napadlo, že je to super akce, která by se mi mohla hodit. Slečna ve videu pokračovala, že stačí vyplnit dotazník a za cenu poštovného a balného je balíček můj.“
Redaktorka popisuje, že nejdřív rozklikla odkaz, na který slečna odkazovala a tam skutečně byl nějaký krátký dotazník o obchodním domě, který vyplnila. Pak po ní stránka chtěla jméno a adresu a telefon, pořád vyplňovala a následně formulář poslala. A v tu chvíli se zarazila.
„Najednou mi došlo, že nabídka je hrozně skvělá a že na stránce nesedí spousta věcí. Adresa stránky neobsahovala název obchodního domu, ale naprostý nesmysl. V záhlaví dotazníku byla věta španělsky a na stránce byla loga všech možných antivirových společností, což působí jako pokus vypadat důvěryhodně. Když jsem pak zkusila klikat na další odkazy na stránce, buď nefungovaly nebo jsem se točila v kruzích a rozhodně nevedly na oficiální stránky obchodního domu.“
Podívejte se, jak mohou reklamy a weby s podvodnými nabídkami vypadat.
Údaje z karty
Pokud by redaktorka pokračovala dál, tak by po ní chtěli údaje z platební karty. „Naštěstí tak daleko jsem nedošla, jinak by si pachatelé z karty strhli víc než jen 50 korun za poštovné.“
A redaktor Jan Cibulka dodává: „Když jsme v minulosti zkusili do podobného podvodného formuláře kartu vyplnit, pachatelé si z ní obratem opakovaně pokusili strhnout desítky tisíc korun, a to i v zahraničních měnách.“
Ikea potvrdila, že o podobných pokusech o podvod ví, stránky se snaží průběžně nahlašovat a sama varuje své zákazníky, aby se o slevových akcích vždy přesvědčili na jejich oficiálních stránkách a profilech.
„O moc víc řetězec dělat nemůže, protože pachatelé neustále kradou nebo zakládají profily na sociálních sítích a z nich pouští podobné podvodné kampaně. Při shánění obětí se spoléhají na placené reklamy, za které sociálním sítím platí,“ upozorňuje Cibulka.
Sociální sítě
A proč s tím něco nedělají sociální sítě? „Dívala jsem se do statistik reklam u jiného podobného podvodu a tam podvodníci spustili asi 60 reklam, z toho 23 bylo stále aktivních a jen jednu Facebook zablokoval, ostatní fungovaly dál a dál lákaly lidi na podvodnou stránku,“ popisuje Magdoňová.
Sociální sítě se snaží reklamy moderovat, ale používají k tomu automatizované nástroje, které hlavně u menších jazyků jako je čeština, velmi často selhávají. „Sociální síť je finančně motivovaná spíše reklamu nechat běžet, protože z ní má provizi bez ohledu na to, jestli je podvodná,“ konstatuje Cibulka.
Blokátory reklam
„Reklamám na sociálních sítích zkrátka nemůžete věřit a nezapomeňte, že reklamy tam často vypadají jako klasické příspěvky a ty placené jsou označené jen velmi malým písmem jako sponzorovaný příspěvek,“ říká redaktorka s tím, že trochu pomoci můžou blokátory reklam ve vašem prohlížeči, ale není to záruka, že se k vám podvodná reklama nedostane.
Pokud tedy už na podvodnou reklamu naletíte, zachránit vás může, pokud platební karta, kterou do formuláře vyplníte, obsahuje jen tolik peněz, kolik se chystáte zaplatit. „Podvodníci si tedy nestrhnou více. Pro tento účel můžete použít virtuální kartu nebo si u své banky založit druhý účet s kartou, kam si vždy pošlete jen tolik, kolik potřebujete na nákup na internetu,“ uzavírá Cibulka.