Pracovní počítač nepoužívejte k soukromým účelům, radí Antivirus. Zaměstnavatel vás může kontrolovat

Hledáte si v práci nebo kam jet na dovolenou? Chodíte v pracovní době soukromě na facebook nebo využíváte pracovní počítač k jiným soukromým aktivitám? Kromě možných problémů se zaměstnavatelem vám hrozí, že data o vašich soukromých návštěvách internetu uniknou na veřejnost. Jak se to může stát a na co si dát pozor? Odpovídá pořad Radiožurnálu Antivirus. antivirus Praha 17:05 28. dubna 2025 Aplikace na kontrolu lidí na home office se začaly ve větším využívat hlavně během covidu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Existuje řada programů, které umožňují zaměstnavatelům sledovat výkonnost zaměstnanců i co v pracovní době na počítači dělají. Některé z těchto nástrojů sbírají opravdu hodně informací.

Nad pracovním zařízením má obvykle kontrolu váš zaměstnavatel a vy nemůžete ovlivnit, jaký sledovací program do něj nainstaluje, říkají redaktoři pořadu Antivirus

Může jít třeba o kompletní záznam toho, co jste psali na klávesnici, kolik času jste strávili v jednotlivých aplikacích nebo na jednotlivých webech. Také pravidelně dělají a ukládají snímky obrazovky. De facto tedy vytváří podrobný záznam toho, co jste dělali a na co jste se dívali.

Kontrola zaměstnanců

Nějaká forma kontroly ze strany zaměstnavatele je sice legální, ale zaměstnanci by o ní v první řadě měli vědět. Informace může být třeba součástí pracovní smlouvy nebo dalších předpisů, se kterými se zaměstnanec při nástupu do práce seznamuje. Zároveň by se ale zaměstnavatel měl snažit chránit soukromí svých lidí, tedy nesbírat víc informací, než kolik nezbytně potřebuje.

Například když zaměstnavatel nechce, aby zaměstnanci chodili z pracovních počítačů na facebook, může ho ve firemní síti zablokovat. Není ale potřeba, aby podrobně sledoval všechny navštívené stránky, aby zjistil, jestli se mezi nimi nenachází právě facebook. Ve většině firem využívání sledovacích nástrojů osvětlí personální oddělení.

Úniky informací

Soukromé informace ale mohou z pracovního počítače také uniknout a dostat se do nepovolaných rukou. Server Cybernews aktuálně informuje o případu nástroje WorkComposer, pomocí kterého nejrůznější zaměstnavatelé sbírali informace o pracujících.

Vývojáři aplikace ale nedostatečně zabezpečili úložiště, kam se snímky obrazovek ukládaly, takže bylo veřejně přístupné všem na internetu. Šlo přitom o 21 milionů obrázků, které se mohly týkat odhadem až 200 tisíc lidí z nejrůznějších firem.

Na zachycených obrázcích je možné číst texty pracovních emailů, interní chaty, důvěrné firemní dokumenty, ale i přihlašovací stránky včetně zadávaných hesel nebo přístupové klíče k aplikacím.

V minulosti například aplikace WebWork, která kontrolovala hlavně zaměstnance pracující na dálku, nechala uniknout 13 milionů snímků obrazovek, na kterých byly opět viditelné emaily, hesla a další soukromé informace jednotlivých zaměstnanců organizace.

Aplikace na kontrolu lidí na home office se začaly ve větším využívat hlavně během covidu a po něm s nárůstem obliby práce z domova. Navíc nemusí jít ani o specializovaný sledovací program. Určitou míru sledování umožňují i nástroje, přes které si zaměstnanci sdílí pracovní dokumenty, chatují nebo posílají emaily.

Sledovací program

Na co by si tedy měli uživatelé dát pozor, když nechtějí, aby jejich informace skončily v nějakém takovém programu na kontrolu zaměstnanců?

V první řadě by neměli používat pracovní zařízení, počítač nebo mobil, k soukromým účelům. Nad takovým zařízením má obvykle kontrolu váš zaměstnavatel a vy nemůžete ovlivnit, jaký sledovací program do něj nainstaluje a jak dobře data z takového nástroje zabezpečí.

Proto doporučujeme, abyste pracovní zařízení nepoužívali k soukromým účelům, dokonce ani v případech, když vám to zaměstnavatel povolil. Má to i další bonus, lépe se tak oddělí pracovní a volný čas.