Praha zkouší nové inteligentní lampy veřejného osvětlení. Intenzitu světla lze regulovat na dálku

Technici mohou nové lampy na rozdíl od těch starších ovládat na dálku přes řídicí počítač. „Dovede ubrat osvětlení, aby se dobře spalo. Dovede i přidat,“ říká pro Radiožurnál ředitel městské společnosti Technologie hlavního města Tomáš Jílek.

„Normálně svítíme na 50 procent výkonu. Kdyby se ale v tomto rozsáhlém parku třeba ztratilo dítě, tak na žádost policie dokážeme vysvítit velmi intenzivně,“ doplňuje.

V pražském parku Ladronka je nových lamp necelých devadesát. Na zkoušku tam fungují i svítidla, která umí sama reagovat na pohyb lidí – sama se rozzáří, když lidé projdou kolem.

Pokud se lampy osvědčí, mohou se v budoucnu nainstalovat do ulic. „Chceme si to vyhodnotit i z pohledu, co bude v ulicích nejpříjemnější, jak obyvatelům, kteří tam žijí v bytech nebo domech, tak chodcům, aby to pro ně zajišťovalo dostatečné osvětlení i pocit bezpečnosti,“ popsal radní Jan Chabr ze Spojených sil pro Prahu.

Technici testují v pražských parcích nové inteligentní lampy | Zdroj: Technologie hlavního města Prahy