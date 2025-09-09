‚Přednášení o normách je nezáživné.‘ Ostravští studenti testují bezpečnost práce s roboty v laboratoři
Fakulta bezpečnostního inženýrství ostravské Vysoké školy báňské otevřela novou unikátní laboratoř. Vědci i studenti se tam budou zabývat bezpečnou spoluprací mezi člověkem a robotem v průmyslu. K dispozici k tomu mají dva takzvané kolaborativní roboty s příslušenstvím. Studenti tak nebudou muset o normách a bezpečnosti práce jen číst, ale vyzkouší si je při modelových situacích přímo v praxi.
„Pokud člověk přeruší bezpečnost, tak se stroj zastaví,“ ukazuje Aleš Vysocký z fakulty strojní bezpečnostní funkce na robotickém zařízení. V nové laboratoři se bude zabývat tím, aby byli roboti a automatizované systémy pro pracovníky ještě bezpečnější. Laboratoř bude sloužit i k praktické výuce budoucích bezpečnostních inženýrů.
„Přednášíme o normách, ale je to nezáživné. Naši studenti, nejenom z fakulty bezpečnostního inženýrství, ale i fakulty strojní i fakulty elektrotechniky a informatiky, budou moci přijít do laboratoře, budou si moci vzít bezpečnostní komponenty i kolaborativního robota a zkusit si zabezpečit pracoviště,“ vysvětluje Vendula Laciok z fakulty bezpečnostního inženýrství.
Nové pracoviště pomůže řešit otázky, jak předcházet kolizím nebo nebezpečným poruchám. Radim Hercík z fakulty elektrotechniky a informatiky se tady bude zabývat kyberbezpečností. „Aby se například nestalo, že někdo se nabourá do robota tak, jak jsou dnes hackerské útoky na počítači,“ říká.
„Může změnit nějaké provozní parametry, nebo se někdo rozhodne, že chce výrobu zastavit úplně. Může tam třeba dát software, který bude odesílat výrobní data, bude vyčerpávat to know how,“ upozorňuje.
Nová laboratoř vznikla v rámci evropského dotačního projektu Refresh a stála čtyři miliony korun. Do budoucna se chce věnovat bezpečnosti autonomních mobilních robotů, kteří najdou využití třeba ve zdravotnictví. Moderní technologie ale přináší do bezpečnosti práce ještě jiný rozměr.
„Teď je to směřováno na well-being člověka, jak se člověk v rámci automatizace a robotizace bude cítit na pracovišti, že se opravdu musí cítit neizolovaný, potřebný. To jsou psychosociální rizika, která taky chceme řešit,“ přibližuje Vendula Laciok.