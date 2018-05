Hydrometeorologové spustili předpověď počasí pro mobily, ukáže kvalitu ovzduší i UV index

Základní data budou v aplikaci nazvané ČHMÚ. Ve druhé aplikaci pak budou spíš podrobnější a odborné informace, říká Radiožurnálu vedoucí vývojářů mobilních aplikací Českého hydrometeorologického ústavu Václav Novák.

„Druhá aplikace se jmenuje ČHMÚ+, ta už má rozšíření funkce, to znamená, že tam jsou hydrologické informace, informace o kvalitě ovzduší, předpovědi z Aladinu, UV index a tak dále. Není to nějaká novinka, která by nebyla u nás na webu, je to z toho převzaté a přizpůsobené mobilní aplikaci.“

Český hydrometeorologický ústav zatím nabízí verzi aplikací jen pro Android. Lidé si je můžou stáhnout v internetovém obchodu Google Play.