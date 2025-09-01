Přibývá zapálených ajťaček. ‚Mají jiný přístup k učení a kultivují IT prostředí,‘ říká Beran z VUT
Ženy v technologických oborech už dávno nejsou tabu. Přesto jich je nedostatek. To se pokouší změnit letní škola IT pro holky na Vysokém učení technickém v Brně. „Holky tu mají spoustu témat, od biometrie po Dark web. Já s nimi dělám navrhování a vývoj mobilní aplikace. Jdou na exkurze do různých firem a hlavně jsou tu v prostředí vysoké školy, potkají se tu se zajímavými lidmi,“ říká jedna z lektorek a doktorandka Alena Omachtová.
Tabu, že počítače jsou pro kluky a holky na to nemají, se rozhodl rozbít profesor Jan Honzík z Vysokého učení technického v Brně. Před 20 roky tam založil letní školu IT pro holky. Letos se sem přihlásila také studentka Kristýna z Vyškova.
Letní škola IT pro holky se snaží dívkám přiblížit informační technologie a představit možnosti, které před sebou mají v budoucím studiu
„Já jsem šla, abych se trochu dozvěděla víc o směru, kterým bych se chtěla vydat, o informatice a takhle. Myslím si, že mi to trochu otevře oči o tom, čemu přesně bych se mohla věnovat,“ vysvětluje Kristýna pro pro Český rozhlas Brno, proč se rozhodla poslední prázdninový týden strávit na Fakultě informačních technologií.
Nejvíce ji baví programování. To učí jedna z lektorek, doktorandka Alena Omachtová. „Holky tu mají spoustu témat, od biometrie po Dark web. Já s nimi dělám navrhování a vývoj mobilní aplikace. Jdou na exkurze do různých firem a hlavně jsou tu v prostředí vysoké školy, potkají se tu se zajímavými lidmi,“ říká Ochmatová.
Letní škola IT pro holky se snaží dívkám poutavě přiblížit informační technologie a představit možnosti, které před sebou mají v případném budoucím studiu. Na fakultě je v této chvíli jen asi desetina mladých žen, zbytek tvoří muži. Zapálených ajťaček ale stále přibývá.
‚Programování je dostupnější‘
„Na začátku jsem se holek ptala, jestli už někdo má zkušenosti s programováním. Letos mi přišlo, že jich bylo mnohem víc, což mi dělá velkou radost. Možná i tím, že je AI trochu blíž, je to dostupnější, jednodušší,“ dodává Omachtová.
Podle ní jsou hlavním problémem nedostatku žen v IT předsudky, že ženy do světa technologií nepatří, někdy také strach z mužského kolektivu. Přesto pozoruje, že o informatiku jeví zájem stále více budoucích vysokoškolských studentek.
„Ajťačky jsou fakt skvělé tím, jak si to asi musely trošku více vybojovat a mají trochu jiný přístup k učení. Také to prostředí dost kultivují, když jsou třeba ve studijních týmech holky, tak mám pocit, že to fakt funguje dobře. Mnohem lépe, než když to jsou jen kluci,“ doplňuje proděkan Fakulty informačních technologií Vítězslav Beran.
Díky letní škole tak mohou dívky rozbít stereotyp a začít svou budoucí kariéru v dříve typicky mužské profesi.