Přibývá zapálených ajťaček. ‚Mají jiný přístup k učení a kultivují IT prostředí,‘ říká Beran z VUT

Ženy v technologických oborech už dávno nejsou tabu. Přesto jich je nedostatek. To se pokouší změnit letní škola IT pro holky na Vysokém učení technickém v Brně. „Holky tu mají spoustu témat, od biometrie po Dark web. Já s nimi dělám navrhování a vývoj mobilní aplikace. Jdou na exkurze do různých firem a hlavně jsou tu v prostředí vysoké školy, potkají se tu se zajímavými lidmi,“ říká jedna z lektorek a doktorandka Alena Omachtová.

Brno Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Programování (ilustrační foto)

Na Fakultě informačních technologií VUT je v této chvíli jen asi desetina mladých žen, zbytek tvoří muži (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Tabu, že počítače jsou pro kluky a holky na to nemají, se rozhodl rozbít profesor Jan Honzík z Vysokého učení technického v Brně. Před 20 roky tam založil letní školu IT pro holky. Letos se sem přihlásila také studentka Kristýna z Vyškova.

Přehrát

00:00 / 00:00

Letní škola IT pro holky se snaží dívkám přiblížit informační technologie a představit možnosti, které před sebou mají v budoucím studiu

„Já jsem šla, abych se trochu dozvěděla víc o směru, kterým bych se chtěla vydat, o informatice a takhle. Myslím si, že mi to trochu otevře oči o tom, čemu přesně bych se mohla věnovat,“ vysvětluje Kristýna pro pro Český rozhlas Brno, proč se rozhodla poslední prázdninový týden strávit na Fakultě informačních technologií.

Nejvíce ji baví programování. To učí jedna z lektorek, doktorandka Alena Omachtová. „Holky tu mají spoustu témat, od biometrie po Dark web. Já s nimi dělám navrhování a vývoj mobilní aplikace. Jdou na exkurze do různých firem a hlavně jsou tu v prostředí vysoké školy, potkají se tu se zajímavými lidmi,“ říká Ochmatová. 

Letní škola IT pro holky se snaží dívkám poutavě přiblížit informační technologie a představit možnosti, které před sebou mají v případném budoucím studiu. Na fakultě je v této chvíli jen asi desetina mladých žen, zbytek tvoří muži. Zapálených ajťaček ale stále přibývá.

‚Programování je dostupnější‘

25:56

Zakladatelka IT gymnázia: Škola má mladým pomoct pochopit, kdo jsou. Připravujeme je na budoucnost

Číst článek

„Na začátku jsem se holek ptala, jestli už někdo má zkušenosti s programováním. Letos mi přišlo, že jich bylo mnohem víc, což mi dělá velkou radost. Možná i tím, že je AI trochu blíž, je to dostupnější, jednodušší,“ dodává Omachtová.

Podle ní jsou hlavním problémem nedostatku žen v IT předsudky, že ženy do světa technologií nepatří, někdy také strach z mužského kolektivu. Přesto pozoruje, že o informatiku jeví zájem stále více budoucích vysokoškolských studentek.

„Ajťačky jsou fakt skvělé tím, jak si to asi musely trošku více vybojovat a mají trochu jiný přístup k učení. Také to prostředí dost kultivují, když jsou třeba ve studijních týmech holky, tak mám pocit, že to fakt funguje dobře. Mnohem lépe, než když to jsou jen kluci,“ doplňuje proděkan Fakulty informačních technologií Vítězslav Beran.

Díky letní škole tak mohou dívky rozbít stereotyp a začít svou budoucí kariéru v dříve typicky mužské profesi.

Kristýna Novotná Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Technologie

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme