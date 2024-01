Princ z Persie poprvé promluví persky. Legendární počítačová hra překonává jazykové hranice

Pokračování oblíbené počítačové hry z roku 1989 Prince of Persia s podtitulem The Lost Crown nabídne hráčům jednu výraznou změnu. Její perský princ bude poprvé po více než třiceti letech od svého vydání mluvit persky. Vývojářské studio Ubisoft, které za hrou stojí, se tak chce přiblížit perské kultuře a vyjádřit jí tím respekt. Historikové se na vývoji počítačových her navíc podílejí čím dál častěji. Praha 20:23 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek obrazovky z počítačové hry Prince of Persia: The Two Thrones | Zdroj: Profimedia

Prince of Persia je akční dobrodružná hra, ve které hrdina putuje a bojuje s nepřáteli. Ve své původní verzi z roku 1989 přitom hlavní postava vůbec nemluvila, hra měla jen výraznou zvukovou kulisu. Jednoduchou zápletku se hráč dozvídal z krátkých textů mezi herními úrovněmi.

Hrdina má hodinu na to dostat se z vězení do paláce a zachránit princeznu před zlým vezírem, který chce uchvátit její ruku i moc v zemi. Hra v roce 1999 získala 3D verzi, stala se z ní svébytná značka, která se hlavně po roce 2003 začala pořád víc inspirovat perskou kulturou a historií, v roce 2010 se podle ní natočil i film.

Nyní bude ústřední princ mluvit persky. Moderní perština, respektive fársí bude jedním z pěti jazyků, ve kterých bude nový Prince of Persia hratelný - vedle angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny.

Vývojářské studio Ubisoft to zdůvodnilo tím, že když čerpá z perské historie a mytologie, chce respekt k té kultuře vyjádřit i tím, že hra bude mluvit jejím jazykem. Navíc to prohloubí autenticitu – i člověk, který persky neumí, se bude moci cítit blíž skutečnému světu Perského prince.

Přibližování historii

Nový díl hry s podtitulem The Lost Crown má totiž ještě víc než předchozí vycházet z předislámských perských dějin, mytologie perského zoroastrovského náboženství a dalších mýtů.

V posledních letech jde již o poměrně běžný trend. Herní studia pořád častěji spolupracují s historiky, a často se snaží, aby herní svět co nejvíc odpovídal skutečnosti. Například jedno české studio takhle vytvářelo modely hradů do hry Kingdom Come: Deliverance, celkem běžná bývá snaha o rekonstrukci dobového oblečení.

Vývojáři profesionální historiky i platí za konzultace, pročítají historické i archeologické studie. A to i přesto, že konečný produkt primárně podléhá potřebám hry, ne nutně historické realitě.