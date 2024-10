Přístup k vysokorychlostnímu internetu má jen půlka Čechů. Táhnou se povolení a kulhá poptávka

Česko by chtělo být zemí pro budoucnost neboli dle hesla hnutí ANO „Country for the future“ anebo místo „montovny mozkovna“, jak hlásá současná vláda. Na datech se ale ukazuje, že v řadě moderních technologií a také v potřebné infrastruktuře pro rozvoj ekonomiky stále jen doháníme průměr.

