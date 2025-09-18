Proč potřebuje umělá inteligence vlastní tělo? ‚Učíme se programovat přírodu,‘ říká informatik Gershenfeld
Fyzik a informatik Neil Gershenfeld z amerického Massachusettského technologického institutu (MIT) se snaží pomocí umělé inteligence oživit neživou hmotu. Kromě toho pomáhá svým projektem sítě dílen s moderními technologiemi šířit technické vzdělání. Přes dva tisíce těchto takzvaných fablabů dnes využívají lidé ve více než sto zemích světa. „Pomáháme propojovat tradiční domorodé komunity s moderní společností,“ popisuje pro Radiožurnál.
Jak vznikl váš projekt technologických dílen?
Fablaby začaly jako program naší laboratoře na MIT, kde zkoumáme, jak přejít od digitálního k fyzickému světu. Můžete si to představit tak, že se snažíme vytvořit replikátor ze Star Treku. A fablaby to v podstatě přenášejí do praxe – usnadňují každému přístup k pokročilým formám výroby.
Poslechněte si rozhovor Michala Šafaříka s fyzikem a informatikem Neilem Gershenfeldem
Co najdeme v typickém fablabu a co si tam můžeme vyrobit?
Fablab má dnes stroje jako 3D tiskárnu, laserovou řezačku nebo nástroje pro výrobu precizních výrobků, jako jsou elektronické obvody. Můžete si vyrobit téměř cokoli, co se dá běžně koupit – nábytek, spotřební elektroniku, jízdní kola… Lidé si tam vytvořili celé domy anebo hydroponické systémy pro pěstování potravin.
Ale stejně důležitý jako věci, které vyrábíte, je i samotný proces výroby. Fablaby pomáhají například pracovat s ohroženou mládeží. Ukazují, že mohou něco se svým životem udělat.
Pomáháme propojovat tradiční domorodé komunity s moderní společností. Pomáháme vytvářet infrastrukturu pro udržitelná města. Takže stejně důležitý jako ty samotné vyrobené věci je dopad na společnost, které dáváme dovednosti.
Mysl nefunguje bez těla
Tvrdíte, že opravdová umělá inteligence musí být vtělená. Jak to myslíte?
Mysl nefunguje bez těla a umělá inteligence se musí propojit se světem. Tradiční umělá inteligence je v současnosti oddělena v datových cloudech.
Proto teď hodně pracujeme na AI, která je napojena přímo na vás, třeba kvůli výživě, zemědělství, zdravotnictví. Snažíme se propojit ji přímo do lidí, mnohem bezprostředněji. A to dělá umělou inteligenci fyzickou. Jde o systémy, kterých se můžete dotknout, ne jen používat nějaký počítačový cloud. Ale v podstatě to celé míří ještě hlouběji.
Naše těla jsou zhmotnělou molekulární umělou inteligencí. Fungují způsobem, který zahrnuje principy AI. Ne ve vašem mozku, ale ve vašem těle. Tak těla fungují. Hodně se tedy zabýváme otázkou, jak udělat neživé materiály živými.
V DNA máme kód, který říká našemu tělu, jak má vypadat, co vůbec má být. Je tedy DNA podobná takovému softwaru?
Správně. A tak můžeme programovat biologické kódy. Moje laboratoř pomohla vytvořit první syntetické buňky. V této spolupráci jsme vlastně navrhli buňku od nuly a v podstatě ji vytiskli a vytvořili život.
A děláme to také v nebiologických systémech, kterým můžeme dát vlastnosti podobné životu. Ale můžeme mít i jiné vlastnosti, než které nabízí biologie.
Proměnit vesmír v počítač
Takže takový software musí mít nějaké fyzické „stvoření“ a fyzický kontakt se světem?
Rozhodně. A učíme se, jak psát software, který nejsou řádky počítačového kódu, ale který vlastně programuje přírodu. Učíme se, jak naprogramovat atomy a kapaliny, aby počítaly. A ten software je fyzika.
V podstatě se snažíme proměnit vesmír v počítač. Moje laboratoř provedla první kvantový výpočet rychlejší než klasický tím, že jsme naprogramovali, jak molekuly provádějí výpočty.
Myslíte si, že software může vytvořit svůj vlastní materiál nebo možná vlastní tělo?
Na tom je zajímavé, že pionýři výpočetní techniky, John von Neumann a Alan Turing, se na konci života zabývali právě touto otázkou. Von Neumann studoval, jak může výpočetní proces komunikovat se svou vlastní konstrukcí.
A Turing se zamýšlel nad tím, jak geny formují materiál. Takže už zakladatelé informatiky v závěru života studovali, jak výpočty souvisí s výrobou.