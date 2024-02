Proč První Jaguár? ‚Jeden tam obcházel ve dne, místní ho rituálně uklidňovali,‘ popisuje archeoložka

Česká absolventka Oxfordu Sara Polak se účastnila výzkumu, který odhalil tři tisíce let staré guatemalské město, významné sídlo rané mayské civilizace. Yax Balám znamená v překladu První Jaguár. Název, který výzkumníci nalezenému městu dali, se odvíjí i od jedné konkrétní příhody, přiznává v podcast Vlna Radia Wave. Kromě toho se Polak zajímá o paralelní společenství a takzvané cloudové civilizace a chystá knihu o memes. PODCAST VLNA Praha 12:04 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologické sondy odhalující hřiště pro rituální míčovou hru | Foto: Nadace Neuron

Česko-slovensko-guatemalská výprava s účastí Sary Polak propojila umělou inteligenci a neuronové sítě při ověřování digitálních dat z leteckého snímkování Lidar. Objevila mayské město Yax Balám, které by mohlo patřit mezi nejstarší města tehdejší civilizace.

„Výsledky loňské expedice do džungle se teprve zpracovávají, ale už teď je jasné, že to je bomba,“ tvrdí v podcastu Vlna česká archeoložka. „Ještě se tam ale budeme muset asi tak stopadesátkrát vrátit, abychom byli schopni potvrdit nějaké hypotézy a podívat se, co všechno se v džungli skrývá.“

Yax Balám znamená v překladu První Jaguár. Název, který výzkumníci nalezenému městu dali, se odvíjí i od jedné konkrétní příhody.

„Jaguár měl v mayské centrální mytologii významnou roli. Je to zvíře noci, ze kterého měli z něj velký respekt. A měli jsme ho koneckonců i my,“ přiznává Polak s tím, že u této konkrétní události nebyla, na její kolegy ale udělala dojem.

„Kolegové odkrývali jednu část města. A ve dne, a to se u jaguárů moc často neděje, tam jeden začal kroužit a nebyl úplně spokojený s tím, že mu tam kolegové lezou do teritoria. Dost prý vrčel. Bouchali mačetou o kámen, ale jaguár se naopak ještě přiblížil, až vystřelili do vzduchu,“ popisuje, co jaguára odehnalo.

V noci se ale šelma na místo vrátila. „Druhý den tam byly rozdrápané stromy, všude kolem byla kůra. Místní, kteří jsou výborní archeologové a dělají většinu vykopávek, jsou velice pověrčiví. To by byl každý, kdyby žil v džungli. Takže ti potom dělali určité rituály, aby se jaguár upokojil, nalili mu panák místní kořalky... Pak už se jaguár neukázal,“ dodává Polak.

Sara Polak se k expedici do Guatemaly přidala jako dobrovolník, do té doby se na výzkumu toho, co se ukázalo být město Yax Balám, nijak neúčastnila. Ačkoliv je odbornice na IT, pracovala tam převážně se štětečkem a popisovala nalezené kusy keramiky.

V terénu se účastnila i ověřování toho, na co je upozornil senzor LiDAR, kterým výzkumníci scanují povrch země a odhalují struktury, které by mohly naznačovat někdejší lidská obydlí.

Archeoložka Sara Polak | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

‚Cimrman z Wishe'

Sara Polak se totiž zabývá mimo jiné výzkumem takzvaných cloudových civilizací. Připravuje knihu o memes a dějinách. Je součástí několika technologických projektů a ráda propojuje humanitní vědy s technologiemi, například v interdisciplinární skupině CCHAOS při ČVUT.

„Jsem skeptická vůči lidem, ale považuju se za technooptimistku,“ říká v podcastu Vlna. A se smíchem dodává, že je jako Jára Cimrman z Wishe –⁠⁠⁠⁠⁠ fušuje do mnoha oborů.

Polak vyrůstala ve Vietnamu, titul v archeologii a kognitivní evoluční antropologii získala na Oxfordské univerzitě. Po studiu pracovala v technologických startupech v Británii nebo USA. Pak se vrátila do Česka a k archeologii.

V roce 2020 získala cenu v kategorii Business Revolution Award soutěže European Tech Women Awards, kterou pořádá britské ministerstvo zahraničního obchodu. O dva roky později byla časopisem Forbes vybrána mezi 30 významných mladých českých talentů mladších třiceti let. Letos je mezi držitelkami Elle Awards.

