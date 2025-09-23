Průlet na čas i programování. Klatovy pořádají soutěž Minidron určenou středoškolákům

Do dalšího ročníku soutěže Minidron se v úterý v Klatovech zapojí 70 týmů z 25 středních škol. V prostorách Městského kulturního střediska budou mít za úkol prolétnou s dronem co nejrychleji připravenou dráhu.

Policie využívá ke sledování drony (ilustrační foto)

Celkem 70 týmů z 25 středních škol se v úterý v Klatovech zapojí do dalšího ročníku soutěže Minidron (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

V druhé části soutěže musí dron nejprve naprogramovat, říká za spolupořadatele Plzeňský kraj jeho mluvčí Helena Frintová. 

„Úkolem soutěžních týmů je naprogramovat dron, který zcela autonomně proletí vyznačenou dráhou. Rozpozná QR kódy rozmístěné na trati, vykoná zadané pokyny - otočení vlevo a vpravo a přistání. Dále bezpečně dokončí úkol v co nejkratším čase bez zásahu soutěžících během letu,“ popisuje průběh soutěže Frintová. 

Soutěž v prostorách Městského kulturního střediska v Klatovech začíná v 8:40.

