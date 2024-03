Věděli jste, že hudba se dá poslouchat celým tělem? Vyzkoušeli jsme první haptické zvukové křeslo

Cítit jakýkoli zvuk přímo na těle dokáže první haptické zvukové křeslo německé společnosti Sensit!. Vyzkoušet si ho mohli návštěvníci Týdne inovací. Pomocí speciálního softwaru umí převést tóny na hmatatelný zážitek a například lidé se sluchovým handicapem si díky němu mohou vychutnat hudbu. Využívat by jej mohli ale třeba také hráči počítačových her nebo řidiči v autech. A dobře poslouží i jako relaxační křeslo. Praha 23:28 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Křeslo je prototypem pro veřejné prostory, hlavně pro knihovny, letiště nebo konferenční haly, kde lidé často marně hledají nějaké klidné místo | Foto: Eva Kézrová | Zdroj: Český rozhlas

Markéta si sedá do křesla a na ovládání volí relaxační hudbu. „Vrní mi to do zad i pod stehna… Je to velmi příjemné,“ popisuje své pocity. „A možná, kdybych čekala na letišti několik hodin, byla bych ráda, že mi tohle pomůže.“

Technologii, kterou výrobce v křesle používá, se říká metahaptika. „V podstatě uvnitř každé věci, která vydává zvuk, budujeme něco jako aktuátory, co převádějí informaci na mechanickou energii a zvuk se tak stává hmatatelným,“ vysvětluje Marius Klassen patentovanou technologii Sensit.

Jejím základem jsou zvukové frekvence, přičemž rozsah je větší, než kolik potřebuje ke slyšení lidské ucho.

Stejný princip jako v lidském uchu

„Vytváříme jakési frekvenční modulace, algoritmy. Máme tady velmi nízké frekvence jako u netopýrů, ale zároveň i velmi vysoké,“ přibližuje Marius Klassen.

„Když si představíte třeba housle, ty také mají spoustu frekvencí, které můžeme uspořádat. A díky naší technologii dokážeme napodobit to, jak lidské ucho slyší, a vložit to do haptiky, takže získáme plný zvuk ve hmatovém vnímání.“

První haptické zvukové křeslo představila německá společnost Sensit!

Výhodou technologie je univerzálnost – nepotřebuje se dopředu „naučit“ hudbu, kterou má převést na hmatatelný zážitek.

„Snažili jsme se jako první zvuk zhmotnit, protože na světě je hodně lidí, kteří mají poškozený sluch. Nejdříve nám to moc nešlo, ale pak nás napadlo vyrobit křeslo, protože každý dnes sedí na židli šest až osm hodin denně. Takže co by mohlo být příjemnější než vychutnat si hmatatelný zvuk právě v křesle?“ popisuje zrod konceptu netradičního posezení.

Zvuková bublina pro každého

To, které vidím před sebou, vypadá velmi pohodlně. Je to spíše relaxační křeslo, kde si člověk může natáhnout i nohy, ale je napůl schované v jakési kukani. Je z ní dobrý výhled, ale zároveň, jak vidím, tak Markéta sedící uvnitř nás v podstatě nevnímá.

„Je fakt, že slyšet tě je obtížné. Hluk zvenku skoro neslyším, i když vím, že tam je. Hudbě naopak rozumím velmi dobře – i tomu, co se zpívá,“ popisuje svůj zážitek z pomyslné sluchové bubliny.

Křeslo je prototypem pro veřejné prostory, hlavně pro knihovny, letiště nebo konferenční haly, kde často marně hledáme nějaké klidné místo.

„Ve spolupráci s dalšími firmami ale stavíme prototypy i pro jiné použití, například pro virtuální realitu, řidiče, hry a samozřejmě také pro závodní simulátory. Všude tam můžeme zabudovat naši technologii, a tím tyto věci vylepšit,“ doplňuje Marius Klassen.

Řidiči, těšte se

Umím si představit, jak zvuk, který cítíme tělem, vylepší virtuální realitu nebo počítačové hry, ale jak může pomoci řidičům v autě?

„Například, když řidič parkuje, tak místo pípání začne sedačka vrnět, podobně jako to dělají hodinky. Takže dostane upozornění, které ale nebude rušit ostatní cestující, což je podle mě velice důležité,“ vysvětluje zástupce výrobní společnosti.

Markéta mezitím zvolila pro přehrávání trochu dynamičtější hudbu, a tak v haptickém křesle právě zní některá z písniček skupiny MIG 21.

„Je to slyšet všude, tentokrát méně do zad než předtím. Ale hlavně je příjemný ten pocit, který se rozlévá po celém těle, nejenom na místech, kde sedím, ale cítím ho i v rukou,“ popisuje hmatový zážitek z jiného typu hudby.