Řada věcí kolem digitalizace stavebního řízení jsou dezinformace. Systém je připravený, uklidňuje Bartoš

1. července se má spustit dlouho očekávané digitální stavební řízení a napravit tím katastrofální situaci v povolování staveb v Česku. „Netěší mě kritika vedená zvenčí, která vytváří dojem, že dojde k obřímu kolapsu nebo že je zákon neznámý," říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj a předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 30. května 2024

Kdybyste si měl vsadit, kolik byste vsadil na to, že k prvnímu červenci bude zcela funkční digitální stavební řízení?

Sto procent. Přebíráme jednotlivé verze agendového systému. Dnes (ve středu – pozn. red.) jsme zrovna předali a zpřístupnili zaměstnancům stavebních úřadů testovací režim informačního systému. Portál stavebníka, přes který budou lidé podávat žádosti ke stavebnímu úřadu, jsem představil už před měsícem na stavebním veletrhu v Brně.

Každá změna v nějakém systému, byť dochází ke zjednodušení, je vnímána jako možný problém. Rozhodně bych ale nevyzýval k urychlenému podávání žádostí, odmítá Ivan Bartoš

Oba dva systémy budou k danému datu spuštěny v ostré verzi. Samotný zákon školíme od prosince, do systému e-learningu máme přihlášeno několik tisíc úředníků.

Netěší mě kritika vedená zvenčí, která vytváří dojem, že dojde k obřímu kolapsu nebo že je zákon neznámý. Naopak se snažíme dostát všech povinností tak, jak zákon předjímá.

Všechno je tedy připraveno?

Děláme maximum. Systém s ostrými daty bude zpřístupněn 1. července. Připravujeme i linky technické podpory. Samozřejmě stará stavební řízení, která jsou rozjednaná a rozdělaná, běží v systémech, kde byla zahájena.

Žádný ostrý přechod, kdy bychom importovali data, tam tedy není. Myslím si, že celý stavební zákon je poměrně zpolitizované téma a že spousta věcí veřejném prostoru jsou spíše dezinformace.

Více školení

Zaměstnanci stavebních úřadů si ale stěžují, že mají být proškoleni teprve v průběhu června a údajně formou tříhodinových seminářů, což se jim prý zdá nedostačující. Vy to vidíte jinak?

Pokud bude potřeba školení více, můžeme jich uspořádat více. Zaměstnanci stavebních úřadů, kteří doposavad činnost vykonávali, samozřejmě parametry povolování staveb podle starého zákona znají a podle nového je školíme od prosince.

Není to tak, že by se dívali na proces, který je jim neznámý. Měl jsem možnost se systémem pracovat a z mého pohledu je velmi intuitivní.

Jedna z dezinformací, která zaznívala, byla, že úředníci nemají potřebný hardware. V tuto chvíli samozřejmě počítače na stavebních úřadech mají, pracují s internetem a aplikace běží v klasickém prohlížeči.

V úterních Lidových novinách upozorňuje například mluvčí pardubického magistrátu, že Portál stavebníka ještě neviděli a techniku, na které by měli pracovat od 1. července, mají prý dostat až v září. Tak jak tomuto rozumět?Zásadním zdrojem informací pro města a obce jsou stránky ministerstva místního rozvoje. Nicméně dnes (ve středu – pozn. red.) jim byl systém předán a zpřístupněn. Druhá věc se týká vybavenosti a mýtu, že stavební úředníci snad ještě pracují na psacích strojích.

Úředníci samozřejmě mají počítače nebo notebooky, na kterých nyní zpracovávají stavební řízení ve starých systémech. Nový systém je sdílený, dostává se do něj přes prohlížeč.

„Na IT vybavení úřadů jdou desítky milionů korun. Není pravda, že by úředníci neměli techniku nebo internet“

Přesto jsme v loňském roce spustili výzvu s dotazníkem, které úřady by potřebovaly obnovit svoji techniku. Reakcí jsme se ale museli téměř dovolávat.

Nicméně dobrali jsme se k tomu, že nakonec jde na IT vybavení 28 milionů korun z Národního plánu obnovy a 43 milionů korun ze státního rozpočtu, kdy ministerstvo pro místní rozvoj s centrem regionálního rozvoje vybavují 99 procent úřadů, a podpora pokrývá 100 procent nákladů. Dodávka je nicméně rozdělená. Ti, co na výzvu reagovali dříve, dostanou počítače už tento měsíc.

Očekáváte v posledním měsíci před spuštěním digitalizace nával na stavebních úřadech? Nehrozí průtahy kvůli rozjezdu Portálu stavebníka?

Toto je dáno atmosférou, jak je téma zpolitizováno. Každá změna v nějakém systému, byť tam dochází ke zjednodušení, je vnímána jako možný problém. Rozhodně bych nikoho nevyzýval, ať teď rychle podává na stavební úřady žádosti o povolení, byť vím, že se to někdy děje.

Naopak si myslím, že přechod bude relativně plynulý, a to ze dvou důvodů. Věci, které jsou zahájeny před tímto datem, jedou podle starých pravidel. Nová stavební řízení jedou podle nových pravidel, která jsou významně jednodušší.

Zároveň do konce roku 2024 je na straně stavebních úřadů i dotčených orgánů dvojnásobek lhůty pro vypořádání. Skutečně už ale neplatí, jak stále někdo říká, že v Česku trvá povolit stavbu sedm let, v tuto chvíli je to zhruba tři až šest měsíců.

Pevně věřím, že ambice ať už zákona, tak digitalizace, povede k cíli zrychlení stavebního řízení za předpokladu, že jsou ochráněny veřejné zájmy, neboť cílem zákona je stavbu povolit, nikoliv ji zdržovat nebo zakázat.

