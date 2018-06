Radary na měření rychlosti vydělávají i menším městům miliony. Třeba Litomyšl je před více než rokem instalovala na třech místech, včetně vytížené silnice 35 z Hradce Králové na Moravu. Na kolik peněz si radnice přišla, nezveřejnila. Radiožurnálu se to ale podařilo zjistit díky zákonu o svobodném přístupu k informacím. Litomyšl 18:20 18. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní kamery, kamery na měření rychlosti | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Na výjezdu z Litomyšle směrem na Svitavy nedodržovalo maximální povolenou rychlost podle tři roky starého průzkumu osmdesát procent řidičů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Radary přinášejí do městských pokladen miliony. V Litomyšli hlídají rychlost na třech místech. Natáčel Josef Ženatý

Místem denně projede kolem 20 tisíc vozidel. A od loňského do letošního června tady spáchali přestupky za více než 17,5 milionu korun.

Ještě před spuštěním systému opozice vedení města kritizovala, že chce pomocí radarů jen vydělávat peníze.

„Historicky tam nehody nejsou. Pokud by se měla zvyšovat bezpečnost, tak by to mohlo být pomocí svislého a vodorovného značení,“ prohlásil opoziční zastupitel Radek Pulkrábek z hnutí Patrioti.

S tím ale nesouhlasí lidovecký starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Situace se teď podle něj výrazně zlepšila. „Všechny navigace do sebe nasály, že v Litomyšli je úsekové měření, a opravdu se to výrazně zklidnilo,“ upozorňuje starosta pro Radiožurnál.

Peníze z pokut jdou rovnou do městského rozpočtu. Radnice je pak využívá různě. „Jdou do oprav chodníků, oprav ulic, ale že by to byly přímo označené peníze, že toto jsme vybrali z pokut a teď jsme z toho zaplatili tyto dvě dlažební kostky, to ne,“ doplňuje Kašpar.

Radary v Chrudimi a Hlinsku

Úsekové měření rychlosti chce zavést i druhé největší město Pardubického kraje, Chrudim. V okolí nemocnice totiž rychlost dodržuje jen každý třetí řidič.

„Z 65 tisíc měření, které jsme tam učinili, dodrželo rychlost pouze 18 tisíc vozidel,“ upřesňuje starosta Chrudimi Petr Řezníček z SNK-ED.

Statické radary na měření rychlosti před několika lety nakoupilo i Hlinsko. Od loňského do letošního června tam řidiči do městské pokladny přispěli více než 11 miliony korun.