Český radiolokátor Věra by dokázal ochránit letiště před drony. Je to ale vojenský systém

Problém je v tom, že současné letištní systémy nejsou schopny identifikovat malé drony. „Rozlišuje takzvanou radarovou odraznou plochu a většina těch dronů, které používají amatérští piloti, jsou pod jeden metr čtverečný a tam skutečně bývá problém. Běžné radary jsou testovány, navrhovány a zkoušeny na jeden metr čtverečný,“ vysvětluje Radiožurnálu Viktor Sotona, generální ředitel pardubické společnosti ERA, která patří k výrobcům nejen letištních monitorovacích systémů.

Identifikovat drony nad letištěm je velmi složité a jak ukázala předvánoční situace na letišti Gatwick v Londýně, může to zastavit provoz. Více si poslechněte v reportáži Evy Kézrové

Jejich nejslavnější vojenský radiolokátor Věra používá i NATO. „Systém Věra nefunguje jako běžný radar na principu odraženého signálu, ale monitoruje palubní prostředky. Takže pokud se bude nacházet ve frekvenčním pásmu, který Věra obhospodařuje - od 1 do 18 GHz, což je velmi široké pásmo, tak Věra to bude schopna detekovat. Čili je jedno, jak je ten dron velký,“ dodal Sotona.

Tečky a čtverce

„Koukáme se na jedno pracoviště Věry. Vidíme zelené tečky zobrazující cíle. Tady vidíte kolečko – cíl typu ADSB, který nám posílá o sobě informace o své poloze, o své rychlosti a systém tuto informaci pouze přijme a zobrazí. Kdežto ty druhé cíle, které jsou zobrazené pomocí čtverce – to jsou cíle multilaterační. To jsou cíle spočítané systémem,“ popisuje Ondřej Neumann ze společnosti ERA.

„Z 99 procent jsou to všechno letadla. Můžeme samozřejmě trekovat lodě, letadla, můžeme trackovat drony,“ dodal Neumann.

Tento systém je ale velmi drahý. „Je to systém vojenský, zpravodajský systém pro aplikace v protivzdušné obraně a elektronickém boji. Samozřejmě má trošku jiné účely než řízení letového provozu. Využívá analýzy signálu. Jakmile jednou cíl vidí, tak si ho zapamatuje, a když ho vidí příště, tak už ho přesně identifikuje. To znamená, to, co jednou proletí Věrou, už je na vždy zapamatováno ve Věře,“ uzavírá Sotona.