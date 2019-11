Už žádná zbytečná zranění. Inteligentní chránič zubů by měl udělat ragby bezpečnější

Nárazy hlavy na hlavu, krev a otřesy mozků. Tak to leckdy vypadá na ragbyovém hřišti. To všechno zažil také Hew Rees. Hrál ve Walesu, v Anglii i v Austrálii. Teď má na sobě místo dresu mikinu a v ruce nedrží ragbyovou šišku, ale šálek zeleného čaje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak může chránič zubů sloužit jako prevence otřesu mozku?

„Ragby se změnilo, je fyzicky mnohem náročnější než třeba před patnácti dvaceti lety, kdy v něm bylo hodně bočních střetů. Teď je víc čelních,“ popisuje. „Představte si 115kilového hráče, který běží proti dvěma stejně těžkým mužům, a ti ho srazí na zem. Takový náhlý otřes mozku může způsobit velké problémy.“

Inteligentní kus gumy

Hew teď trénuje mládež a vyhledává nové talenty. „Pokaždé se najde někdo, kdo neumí správně skládat protihráče. I když to trénujete. A tak v každém zápase dojde ke zranění hlavy,“ vysvětluje.

Proč si ragby podmaňuje svět? ‚Dodržují se v něm hodnoty, tím je výjimečné,‘ říká kapitánka českého týmu Číst článek

Otřes mozku platí minimálně v Británii za nejčastější zranění při hraní ragby. I proto se ve velšském Swansea rozhodli, že ho bylo už dost. Zapojil se místní tým, univerzita a investoři. A vznikl chytrý gumový chránič zubů, který by mohl tvrdý sport učinit mnohem bezpečnějším.

Tvůj mozek potřebuje pauzu

„Má v sobě nabíjecí cívku, baterii, vysílač a čip. V něm je senzor, který pozná, že je chránič v puse,“ ukazuje reportérovi Experimentu chytré zařízení Richard Lancaster ze společnosti Sports & Wellbeing Analytics.

„A pak je tu spoustu senzorů, které dokážou měřit přímé a úhlové zrychlení. Chrániče pak naměřená data v reálném čase odesílají od všech hráčů najednou,“ pokračuje. Údaje následně přistanou v notebooku na střídačce, kde je mohou dopodrobna zkoumat trenéři, fyzioterapeuti nebo přímo lékaři.

Mají tak možnost už během zápasu posoudit, čí mozek už dostal tolik nárazů, že by si měl odpočinout. A mohou hned hráče vystřídat.

Na hřiště bez obav

„Zranění hlavy se bojíte ve všech kontaktních sportech. Riziko otřesu mozku může rodiče odradit od toho, aby svým dětem tenhle konkrétní sport dovolili hrát. Chceme hru udělat bezpečnější právě tím, že nabídneme kontrolní dohled nad vším, co se s mozkem v hlavě děje,“ přesvědčuje Richard Lancaster.

„Když si zraníte nohu, dojdete si na rentgen. S mozkem to tak jednoduché není,“ dodává a Hew Rees s ním plně souhlasí. Také jeho syn totiž hraje ragby a díky této technologii by on a další rodiče už nemuseli mít v hledišti plnou hlavu starostí, ale především zážitků ze hry.