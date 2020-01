Umělá inteligence pomůže s diagnostikou rakoviny prsu, počítačový algoritmus překonal samotné lékaře

Umělá inteligence je při diagnostice rakoviny prsu přesnější než lékaři. Uvádí to studie v časopise Nature. Tým vědců navrhl počítačový model na vyhodnocování mamogramů. Algoritmus je stejně dobrý jako ve Velké Británii v současnosti využívaný systém hodnocení dvěma lékaři zároveň. Praha 8:27 2. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle vědců by umělá inteligence mohla do značné míry odstranit potřebu dvojího čtení mamogramů dvěma lékaři. Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Profimedia

V systému britského Národního zdravotního servisu hodnotí snímky každé ženy dva rentgenologové. V případě, že se neshodnou, prohlédne záznamy třetí lékař.

Na rozdíl od lékařů měl ale testovaný program využíval při diagnóze jenom mamogramy. Neměl přístup k anamnéze pacientů. K testování použil snímky prsních žláz téměř 29 tisíc žen.

Kvůli rakovině prsu by se ženy měly každý měsíc samy vyšetřovat. Nemoc ohrožuje i mladší ročníky Číst článek

Mezinárodní tým složený i z vědců Google Health a Imperial Collage London zjistil, že algoritmus je stejně dobrý, jako systém dvojího lékařského hodnocení snímků. Ve srovnání se čtením záznamů jedním radiologem je pak přesnější.

Výhodou programu je jeho neúnavnost, což může podle odborníků zlepšit detekci. Podle vědců by umělá inteligence mohla do značné míry odstranit potřebu dvojího čtení mamogramů dvěma lékaři. To by zmírnilo tlak na jejich pracovní vytížení. Program by také mohl urychlit diagnózu. Snímky totiž díky algoritmu může zanalyzovat za pár sekund.