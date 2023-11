Rozemlít látku, knoflík i zip a zalít to pryskyřicí. Liberečtí vědci přišli na způsob, jak recyklovat textil

Vědci z Technické univerzity v Liberci našli způsob, jak využít tuny textilního odpadu. Celou bundu i například kalhoty včetně zipu a druků je možné rozemlít, směs zalít pryskyřicí a nový materiál použít třeba jako stavební, při výrobě nábytku a je možné z něj vyrobit i kryt motoru. Liberec 23:25 8. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrobek z materiálu z rozemletých oděvů | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

„Textil máme rozmělněný na částice a můžeme ho různě pojit s dalšími materiály,“ popisuje Ludmila Fridrichová z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci. Právě tam vyvinuli prototyp přístroje, díky kterému se ještě mohou využít staré oděvy.



Například starou košili univerzitní přístroj rozstříhá na materiály a následně je umele.

S nápadem na využití textilního odpadu přišla Diakonie Broumov, která se zabývá svozem, tříděním a recyklací použitého textilu z domácností v České republice.

„Zadali nám požadavek na vývoj. Přáli si vyvinout desku z textilního materiálu,“ přibližuje vedoucí Katedry hodnocení textilií Fakulty textilní liberecké univerzity Roman Knížek.



Princip je jednoduchý. Starý oděv včetně knoflíků, zipů, výztuží límečku a podobně stroj rozdrtí a polije pryskyřicí.

„Materiál se dá lakovat, potáhnout fólií, lisovat a vlívat do forem a dávat mu tvar,“ říká Knížek. Výsledek se navíc dá recyklovat, stroj ho jednoduše rozemele znovu.

Co vydrží?

Diakonie Broumov měsíčně vytřídí až 500 tun textilního odpadu, z toho zhruba 20 procent zatím končí na skládkách a ve spalovnách, říká předseda sdružení Pavel Hendrichovský.

„Třídíme ty dobré věci, materiály, které jsou ještě potřeba. Silonový materiál se dá například použít na zelené střechy, silon dokáže absorbovat vodu s hlínou až 30 let, to je zajímavé. Ale musíme třídit i ty, co jsou nepoužitelné, a ty vícedruhovky nikdo nechce,“ vysvětluje, proč diakonie iniciovala vývoj nového využití starých materiálů.

Vědci teď prověřují fyzikální vlastnosti textilního recyklátu, například jeho odolnost vůči vyšším teplotám.

„Bude to záležet na použití toho textilního odpadu. Teď jsme zpracovávali odpad od firmy Deva, který používají hasiči, tam už jsme na poměrně vysokých teplotách,“ naznačuje Knížek z liberecké univerzity s tím, že může jít o náhradu plastů.