Římské úložiště energie má snížit uhlíkovou stopu. Využije baterie z použitých elektromobilů

Na římském letišti Fiumicino bylo uvedeno do provozu největší italské úložiště energie, které využívá použité baterie z elektromobilů. Cílem projektu je pomoci letišti snížit uhlíkovou stopu a zefektivnit využívání obnovitelné energie. Systém s názvem Pioneer vyvinuly energetická firma Enel a letištní společnost ADR a podle prohlášení firem je to jedno z největších zařízení svého druhu v Evropě. Řím 7:46 4. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapacita energetického úložiště zprovozněného na římském letišti je deset megawatthodin (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zařízení bude sloužit k ukládání energie vyrobené solární elektrárnou, kterou otevřel Enel na letišti letos v lednu. Pro zařízení poskytly použité bateriové moduly a články ze svých vozidel automobilky Nissan, Mercedes-Benz a Stellantis. Celkem jich bylo použito 762. Pioneer tak ukazuje, jak lze dát bateriím z elektromobilů druhý život a využít je k podpoře udržitelné infrastruktury.

Kapacita úložiště je deset megawatthodin, což by stačilo pro pokrytí denní spotřeby přibližně 3000 domácností ve Spojených státech. Očekává se, že zařízení přispěje ke snížení emisí oxidu uhličitého v prvních deseti letech provozu o přibližně 16 000 tun. To odpovídá zhruba ročním emisím více než 3500 aut nebo množství oxidu uhličitého, které by během života pohltilo čtvrt milionu stromů.