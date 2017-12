Roboti ovládnou stavby. První český začne zdít už příští rok, zastane práci za čtyři lidi

Jako proslulý pan Lorenc ze známého českého filmu Na samotě u lesa by se brzy mohl mít každý zedník. Stejně jako on by zdění jen pozoroval z křesla, v ruce by mohl mít místo lahve s pivem tablet. Tím se totiž bude podle všeho ovládat i zdicí robot, jehož vývoj dokončují ve Stránčicích. Na první stavbě by robot-zedník mohl pracovat už v příštím roce.

