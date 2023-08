Robotaxíky zablokovaly dopravu. ‚Hudební festival přetížil mobilní sítě,‘ tvrdí provozovatel

Samořídící taxíky způsobily velkou dopravní zácpu v americkém San Franciscu. Asi deset vozů zůstalo stát na křižovatce rušných ulic a zablokovaly tam dopravu. Firmě Cruise, která robotické taxíky provozuje, trvalo asi 20 minut, než se jí podařilo situaci vyřešit. online Plus San Francisco 16:28 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robotaxi v San Franciscu | Foto: IMAGO/Achille Abboud | Zdroj: Reuters

Podle společnosti problém způsobilo přetížení místní mobilní sítě. Nedaleko křižovatky totiž probíhal hudební festival s mnoha účastníky, kteří se také svými mobily k síti připojovali. Automatická auta pak měla příliš slabou konektivitu, ztratila spojení s centrálními servery a raději zastavila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Online Plus Davida Slížka v audiozáznamu

Podle serveru TechSpot to není první případ, kdy robotaxíky způsobily problém. Dopravní zácpu způsobily také loni v létě. Město navíc dostalo už desítky dalších stížností.

Auta například občas přejíždějí přes hadice hasičů a záchranáři jsou zase někdy zbytečně přivoláváni k pasažérům, kteří vypadají, že jsou v bezvědomí, i když v samořídícím autě jen usnuli.

Hasiči ze San Francisca už mají dost vozů robotaxi. Blokují jim cestu i stanice a parkují na hadicích Číst článek

„Tohle jsou přesně ty věci, které se objeví až v dlouhodobějším testování a v ostrém provozu, protože jsou málo časté, je výjimečné, aby někde tímto způsobem zeslábl mobilní signál nebo se přetížila síť,“ nastiňuje Petr Koubský, redaktor Deníku N.

„Zároveň tam bylo těch aut hodně najednou, což asi není úplně typická situace, takže provozovatelé těch systémů se z toho budou učit a budou hledat způsoby, jak tomu předcházet,“ popisuje novinář.

Koubský zdůrazňuje, že je nutné se zbavit pocitu, že samořídící auta budou zcela dokonalá, bezchybná.

„Nebudou, ale budou asi méně nebezpečná, méně chybující než automobily s lidskými řidiči. A to je docela velký problém psychologicky, prakticky, právně, že na sebe budou tyto dva světy, dva způsoby řízení auta narážet,“ dodává.

Online Plus rozebere také pro a proti využití umělé inteligence v jazykových modelech a co by to znamenalo v praxi. Okomentuje fakt, že Google chce ve vyhledávači nabídnout souhrn z médií. A uslyšíte o tom, že Internet Archive prý okrádá hudební vydavatelství. Svůj názor prozradí Petr Koubský z Deníku N, se kterým rozmlouvá autor pořadu a šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.