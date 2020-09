Kdy budou roboti chytřejší než lidé? Pandemie otevřela nové technologické možnosti, říkají experti

Koronavirová pandemie změnila svět k nepoznání. Mimo jiné donutila společnost přijít na jiné způsoby, jak fungovat „na dálku“. Tento týden se o tom rozepsal japonský deník The Japan Times. Podle něj mezery v komunikaci v časech pandemie dokázali velmi šikovně vyplnit roboti. Tokio 22:43 28. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pandemie by mohla pomoci rozvoji robotů | Foto: Dalibor Zíta | Zdroj: Český rozhlas

Po tokijské restauraci se pohybuje prazvláštní stvoření. Vypadá jako klasický odkládací regál na jídelní tácy. Vpředu má ale malý displej, na kterém na zákazníky pomrkávají modré digitální oči.

V restauraci jsou tihle roboti dva a roznášejí tu saláty. Pohybují se pomocí předem nastavených tras a disponují hromadou senzorů. Aby do ničeho nenarazili, používají infračervené 3D mapování prostoru. Protože restauraci velmi dobře znají, není to pro programátory až tak složitý úkol.

„Ve chvíli, kdy autonomní vozidla použijete v nějakém jasně uzavřeném prostoru, který můžeme úplně detailně popsat a víme, co se v něm stane, je tam aplikace této technologie nejjednodušší. A už se to léta využívá třeba ve skladovém hospodářství,“ vysvětlil už před časem Radiožurnálu Václav Jirovský z Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na pražském ČVUT.

Profesor Roman Barták z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který se pohybu robotů v prostoru dlouhodobě věnuje, s ním souhlasí: „Ano, to je pravda. Jakmile máte prostředí plně pod kontrolou, tak je jednoduché pro něj udělat robotické zařízení.“

Ostatně něco podobného už prý dnes funguje v nemocnicích. „Myslím si, že v nemocnicích už dnes fungují robotická vozítka, sice ne v provozu mezi lidmi, ale například v podzemí, kde převážejí různé zboží, které v je nemocnicích potřeba skladovat – například lůžkoviny a podobně.“

Krize versus technologie

Podle deníku The Japan Times koronavirová pandemie popostrčila velké a tradiční společnosti, které si hluboce zakládaly na kontaktu takříkajíc z očí do očí, k tomu, aby se otevřely možnostem světa moderních technologií.

„Obecně jakákoli krize napomáhá vývoji technologií. Když byly války, tak se technologie dramaticky zvedly. Druhá světová válka přinesla mnohem lepší letadla, rakety, vývoj v medicíně. Takže každá krize nějakým způsobem posouvá technologie. I současná pandemie může posunout technologie dál,“ soudí Roman Barták.

„Počítám, že to budou spíš technologie, které zajímají firmy, které mají problém s tím, že nemohou využívat lidskou sílu, a rády by ji nahradily automatickou silou.“ To může být případ rozvážkových služeb nebo třeba obchodů, kterým chybí zaměstnanci na doplňování zboží.

Všemocný program neexistuje

Sendviče, nápojové láhve a zabalená hotová jídla v jednom tokijských obchodů vystavuje do regálů robot společnosti Telexistence. Vypadá jako člověk, má dvě ruce a na nich tři prsty, pomocí kterých manipuluje se zbožím. Jak to dělá, to agentuře Reuters prozradil šéf společnosti Jin Tomioka: „Roboty, kteří v obchodě doplňují zboží, plnohodnotně ovládají lidé.“

To, že je robot napojený na systém virtuální reality, není žádné tajemství. Cokoli v ní udělá člověk, to se automaticky promítne do pohybu robota. Otázkou zůstává, kdy zvládne robot všechnu práci sám třeba za pomoci umělé inteligence. A také zda nehrozí, že by jednou mohla být taková umělá inteligence chytřejší než sám člověk.

„Tam je klíčová otázka, co znamená chytřejší. Dneska už nás programy bohatě porážejí ve všech šachových hrách, takže naše inteligence dostává na frak. Ale neexistuje žádný program, který by byl lepší ve všem než nějaký konkrétní člověk. Výzkum zatím neukazuje, že bychom byli schopni rychle udělat program, který zvládne jakýkoli problém,“ uzavírat Roman Barták.

Jestli zvládnou vědci vytvořit něco takového budoucna, je podle něj zatím velká neznámá.