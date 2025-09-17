Roboti nahrazují lidi v úmorných profesích a mění pracovní trh, chválí si robotické firmy
Firmy častěji přenechávají robotům monotónní nebo fyzicky náročné činnosti. Tam mohou lidi nahradit. Roboti běžně pracují v super čistém farmaceutickém prostředí, ale i ve výrobních halách, kde je prach a špína. Uvedli to zástupci robotických firem, kteří se účastnili výstavy Technology Day v Pardubicích.
Zástupci firem prezentují své roboty jako neunavitelné pracovníky, kterým nevadí stereotypní práce. Vibrační podavač dokáže celý den brát šrouby a šroubovat je. „Nejvíc se používá v automobilovém průmyslu. Nejde ani tak o rychlost, ale že šroubuje pořád stejně, stejnou kvalitou,“ řekl David Jetmar z pardubické firmy JHV.
Některé práce jsou fyzicky namáhavé, lidé pracují ve velkých továrních halách v hluku a špinavém prostředí. Díky robotům to už dělat nemusejí. „Nahrazujeme nebohé brusiče ve slévárně, kteří se museli trápit broušením ocelových konstrukcí. Brousili šest až osm hodin denně. Stát celou směnu po kolena v prachu je zážitek,“ řekl Bohumil Pleskač společnosti Deprag z Lázní Bělohrad na Jičínsku.
Plně automatizovaní roboti například kontrolují stěny nádrží v jaderných elektráren, v laboratořích zpracovávají vzorky krve, ve skladech zakládají a vydávají výrobky, v mlékárnách skládají jogurty a kefíry do krabic.
„Ještěrkáře na vysokozdvižném vozíku už v továrnách brzo neuvidíte, vývoj se posouvá rychle,“ uvedl ředitel robotické divize pro střední a jihovýchodní Evropu společnosti Stäubli Systems Pavel Fischer.
Rychlý návrat
Robotická pracoviště pomáhají chirurgům operovat pacienty a uplatňují se i v estetické medicíně. „Roboti před rokem a půl začali na klinice v Praze transplantovat vlasy,“ řekl Fischer.
Investice do robotického pracoviště se firmám vrátí do 1,5 roku, což je podle Fischera poměrně rychle. „Firmy chtějí zaměstnávat lidi, ale například v potravinářství není velká marže, nejsou tam tak vysoké mzdy, pro firmy jsou robotická řešení jediný způsob, jak udržet výrobu,“ dodal.
Podle Fischera se lidé postupně zbaví předsudků, které proti robotům mají. Automatizovaná robotická pracoviště se hodí na velké série, kde je výhodné pracovat nepřetržitě. Roboti postupně mění trh práce, vznikají díky nim nové odbornější profese za vyšší mzdy, řekl Michal Scholze ze Stäubli Systems. Jestli jednou zkrátí pracovní dobu, si jistý zatím není.
„Možná roboti nezkrátí pracovní dobu, mohou ale ubývat noční směny, které nejsou pro lidi ze zdravotního hlediska dobré. Lidé budou pracovat přes den, roboti v noci. Autonomní vozíky mohou v noci vychystávat materiál. Bude jim vyhovovat, že jim po skladu nechodí lidi,“ míní Scholze.