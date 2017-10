Robotické přívozy, plovoucí parky. Google v Torontu postaví experimentální čtvrť budoucnosti

Zakládající inženýři americké internetové společnosti Google dlouho snili o zázracích, které by mohly fungovat pro dobro lidstva, pokud by jim bylo dovoleno postavit město na zelené louce. Larry Page, Sergey Brin a Eric Schmidt rádi mluvili o „všech těch věcech, co by se daly udělat, kdyby nám někdo dal město a volnou ruku v něm", říká Schmidt. A nyní se dohodli s kanadským Torontem.

Toronto 22:04 29. října 2017