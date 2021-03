Robotik: Drony mohou pomoci při záchraně lidí. Nechci ale, aby nad hlavou dětí převážely ledničky

Čína počítá se zavedením osobní dopravy pomocí dronů do tří let. Malé bezpilotní letouny se ale začínají uplatňovat v mnoha dalších oblastech všude po světě. „Teď pracujeme na velkém množství projektů. Mediálně zajímavé je nasazení dronů v jeskyních a podzemních komplexech v rámci soutěže americké agentury DARPA,“ říká ve Studiu Leonardo robotik Martin Saska, který se svým týmem opakovaně vítězí na věhlasných zahraničních soutěžích. Praha 14:56 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový dron, který vyvinuli výzkumníci z ČVUT | Zdroj: FEL ČVUT

Nasazení velkého množství jednoduchých a levných letounů umožní řešit mise, které dosud nebyly možné, nebo byly pomalé a náročné. „Když se v lese nebo v horách ztratí dítě a vyšlu tam dvacet dronů, tak když najdou dítě a vrátí se mi jich deset, tak nebudu brečet, protože jsem zachránil lidský život,“ říká robotik z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Studia Leonardo je Martin Saska, vědec z ČVUT, který se svým týmem

Podobná situace nastává při průzkumu jaderných elektráren po katastrofě. „Budeme mít pravděpodobně možnost nasadit naše drony v Černobylu. Tam ani nečekáte, že se vám vrátí, což se ani nesmí. Ale za vybavení to není tak velká částka, aby se to nevyplatilo.“

Co se týče doručování zásilek drony, je ale Saska skeptický. „Přestože vidím, že se to hodně posouvá, ani tak bych nechtěl, aby nad hlavami mých dětí létal dron s ledničkou. Pořád se může něco stát, je to zbytečné riziko.“

Naopak využití techniky pro menší zásilky, jako jsou orgány do nemocnic pro transplantace, krevní vzorky a podobně, robotik vítá: „Tam výhody mohou rizika vyvážit. Ale nechat si posílat spotřební zboží jen proto, že to ušetří pár korun, na to je riziko pořád zbytečně velké.“

„Technologie se rychle vyvíjí a drony na osobní dopravu mají výkonné a spolehlivé padákové systémy,“ uznává vědec. „Ale i když se riziko, že se něco stane, dnes blíží pár procentům, pro mě je to ještě pořád hodně.“

V jeskyni nebo ve skladu

Používání malých letounů ve vnitřních prostorách má naopak výhodu, že vše je pod kontrolou. „Aplikačních scénářů nebude tolik, jako když všichni začnou létat drony do práce, ale reálné nasazení vnitřních dronů už probíhá. Monitorují se velké sklady, tovární haly nebo jeskynní komplexy,“ říká Saska.

Británie plánuje snížit počet vojáků. Armáda by se měla zaměřit na drony a kybernetické technologie Číst článek

„Ve spoustě vnitřních prostředí zase ztrácíme komunikaci s dronem, což je zkušenost právě z jeskyní. Tam přestanou drony komunikovat během pár vteřin. Pak jen čekáme, co umělá inteligence předvede a jestli se vůbec vrátí.“

Ale i když se některý z vypuštěných letounů nevrátí, nic se prý neděje. „I tak ti zbylí mohou přinést důležité informace, například kde se nachází přeživší člověk v případě důlního neštěstí a podobně,“ vyzdvihuje Saska.

Zachránit život v mrakodrapu

Další segment výzkumu, kterému se český tým robotiků věnuje, je hašení požárů ve výškových budovách. „Při soutěži v Abú Dhabí to byla jedna ze soutěžních disciplín. Motivace přichází hlavně z emirátů, kde jsou obrovské mrakodrapy a bohatí lidé žijící v nejvyšších patrech mají obavy.“

Český tým právě spolupracuje s českým partnerem na vývoji dronu, který bude schopen vyletět do desátého patra budovy a vstřelit oknem dovnitř hasicí projektil. „Přesně takové neštěstí se v minulém roce stalo dvakrát a lidé museli volit mezi smrtí skokem z vysoké budovy a uhořením zaživa,“ vyzdvihuje důležitost techniky při záchraně života Martin Saska a uzavírá:

„Doufáme, že toto pomůžeme eliminovat, protože technologie a řešení tu je, jen se to zase musí posunout dále do spolehlivosti, aby dron neudělal víc škody než užitku.