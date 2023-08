Autobus na pár kliknutí. Rožnov pod Radhoštěm jako první v Česku vyzkouší sdílenou hromadnou dopravu

Rožnov pod Radhoštěm se jako první v Česku zapojil do ojedinělého projektu sdílené hromadné dopravy.

Uživatel si v aplikaci objedná dopravu autobusem, který jej doveze na zvolené místo. Po cestě pak autobus nabírá další cestující.

„Jsme teprve v úvodu. Po městě mají jezdit dva autobusy, které nejezdí v přesné časy v přesných místech,“ popisuje nezávislý starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera. Autobusy se pak řídí na základě poptávky cestujících, kteří ho přivolají pomocí aplikace.

Systém trasu neustále optimalizuje, aby odvezl co nejvíce lidí. Starosta si od novinky slibuje také to, že do hromadné dopravy dostane co nejvíce lidí. Systém má začít fungovat během příštího roku. Město zatím chystá virtuální mapu, podle které se vůz bude pohybovat.