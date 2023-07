To, že policie tajně testuje software na rozpoznávání obličejů, je za hranou, myslí si expert Koubský

Česká policie už téměř rok testuje software na rozpoznávání obličejů, tvrdí nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv Iuridicum Remedium. Policisté podle nich nástroj provozují jen na základě interního pokynu policejního prezidenta, detaily ale odmítají zveřejnit. Praha 16:23 14. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkem má mít systém na rozpoznávání obličejů přístup až ke 40 milionům fotek (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Software dokáže porovnat tváře zkoumaných fotografií s těmi ve státních registrech občanských průkazů a cestovních dokladů.

Proč česká policie testuje software na rozpoznávání obličejů se dozvíte z magazínu Online Plus

Celkem má mít přístup až ke 40 milionům fotek. Pokud nástroj nahlásí shodu, může se policie dostat k dalším údajům o rozpoznané osobě včetně jejího jména, bydliště nebo data narození.

Není přitom jasné, k čemu software může policie využívat. Interní pokyn policejního prezidenta totiž policie zveřejnila jen se začerněnými důležitými pasážemi. Jediný obdobný systém je v současnosti nasazený na letišti v Praze.

Otevřené užívání

„Překvapilo mě, že policie něco takové dělá,“ říká redaktor Deníku N Petr Koubský. „Nejsem právník, ale vím, že policie může dělat jen to, co zákon výslovně povoluje. Nejsem si jist, jestli se tohle vejde do zákonných norem, které její činnost upravují. Připadá mi to trochu zvláštní a za hranou,“ dodává

„Rád bych viděl, jak by se k tomu vyjádřili právníci a politici. Když už policie něco takového dělá, měla by to dělat přiznaně a otevřeně. Nikoli tak, že se na to přijde až pod nátlakem lidskoprávních aktivistů,“ vysvětluje Koubský.

Systém se testuje na základě interního pokynu policejního prezidenta, opora v zákoně zatím neexistuje. Argument zní, že tak činí pro naši bezpečnost, pro dohledání zločinců.

Koubský k němu má však své výhrady. „I zákaz vycházení v noci je zvýšení bezpečnosti na ulicích. V demokratickém státě se tak nedá odůvodnit cokoli, společnost má i jiné priority než bezpečnost. Musí se brát ohled na všechny. Navíc není záruka, že by takové opatření k bezpečnosti vedlo. Musí to být vyváženo svobodou,“ tvrdí.

Masivní zásah do soukromí

Podle Koubského by mělo být v zákoně naprosto jasně vymezeno, jestli se může nebo nemůže používat, popřípadě za jakých okolností a s jakými omezeními.

„Je to masivní zásah do soukromí, politický akt, a mělo by to proběhnout standardním legislativním procesem s plnou demokratickou kontrolou, ne tak, že se vedení policie rozhodne, že si něco otestuje. Podstatné je dodržet korektní proces,“ míní.

Použití systémů ex post by mohlo znamenat, že tato technologie bude v rámci EU schválena.

„Rozdíl mezi reálným časem a ex post, je velice důležitý, druhá možnost znamená, že v rozhodovací smyčce je člověk. Při zpracování v reálném čase tomu tak být nemusí nebo nemůže. Byla by to přijatelnější situace. Je potřeba s tím zacházet opatrně, riziko ztráty soukromí je velké,“ dodává.

Další témata ve světě internetu a nových médií, jako jsou nová pravidla sdílení osobních dat, či příchod Google Bard komentuje redaktor Deníku N Petr Koubský a šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu výše.