‚Rozvíjet u dětí digitální gramotnost je důležité,‘ říká vedoucí programů, které učí děti programovat
Robotická včela, vláček nebo chytrá kulička s čidly a světýlky. Děti z mateřských a základních škol si v libereckém IQ Parku vyzkoušely základy robotiky a programování. Díky akci Týden pro digitální Česko se mohly vzdělávacích programů účastnit zdarma. Dětem se třeba podařilo pomocí fixy a papíru vytvořit dráhu pro robota.
Žáci páté třídy ze základní školy Švermova v Liberci si v laboratoři Fablab v IQ Parku vyzkoušeli jednoduché programování takzvaných ozobotů.
Program akce Týden pro digitální Česko v libereckém IQ Parku si na vlastní kůži vyzkoušely i děti z mateřské a základní školy. Co během dne zažily ví reportérka Českého rozhlasu Liberec Karolína Lašáková.
„Ozoboty si představte jako robota ve tvaru kuličky, který má speciální čidla, pomocí kterých dokáže číst nějakou dráhu, čte zadané kódy. A podle toho se chová,“ říká Šárka Votrubcová, vedoucí vzdělávacích programů pro mateřské a základní školy v libereckém IQ Parku.
Celoročně s kolegy chystají kurzy, kde se děti učí základy robotiky. V rámci akce Týden pro digitální Česko se školy a školky mohly programů účastnit zdarma.
„Myslíme si, že rozvíjet u dětí digitální gramotnost a schopnost řešit problémy je hrozně důležité, protože digitální nástroje je budou provázet celý život,“ doplňuje Votrubcová.
Na jeden z programů přišly taky děti z mateřské školy Nad přehradou. Měly za úkol ovládat robotickou včelku, aby se dostala z jedné strany hrací plochy na druhou. Na dalším stanovišti zadávaly pokyny robotickému vláčku pomocí barevných destiček.
„Máme tam například medvěda, který způsobí ten problém, že zabere koleje. Děti musí samy přijít na nějaké řešení, co s tím vláčkem udělají, jak ho naprogramují, aby třeba medvěda vyděsil – třeba rozsvítil světla nebo zatroubil. Děti spolu diskutují a řeší danou situaci,“ vysvětluje Šárka Votrubcová.
Podle ní díky jednoduchému programování děti rozvíjejí své matematické i fyzikální myšlení.